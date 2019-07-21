桃園青農培育女力崛起 推生產履歷成為「優農mark」

2019-07-21 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府今天在桃園農創市集舉辦第5屆青年農民結業授證及成果發表會，市長鄭文燦為今年結訓青農26人授證，其中女青農9人占三成五歷年最多。鄭文燦說，現在報名青農的人多了，農業局可考慮一年辦2期，尤其吉園圃標章落日，桃園用生產履歷制代替，推動「桃園優農mark」讓桃園優良農產品出路更好。

市府為鼓勵在地青年從農推動桃園市青年農民輔導專案，4年來培育男女青農130人，該專案培訓青農，前4個月每月生活津貼3萬元、後3個月著重創業輔導及農業經營知識，7個月培訓期讓青農學到農耕知識、農場實習，市政府更提供青農創業獎金20萬元，幫助青農「會種也會賣」完成從農夢想。

鄭文燦說，桃園農業小而美、小而強，4年多來更積極培育青年農民，讓有志青年返鄉從農找到夢想，青農創業成功率九成，遠比中小企業創業8年成功率僅四成高很多，尤其青農為小農型態，通路受侷限，市府幫助青農「怎麼賣」，協助結合商圈、文創各種通路，支持青農。

「我希望桃園青農推出很多品牌」，鄭文燦說，包括大溪紅藜產品可降血壓、三高等青農創業產品要愈多愈好，這屆結訓青農26人有三成多是女生比率高，隨著報名青農培訓愈來愈多，農業局可考慮一年辦2期，解決看節日的季節作物問題，讓更多有志從農的青年加入。