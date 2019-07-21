轉行青農闖出一片天 吳振陽、馮華雯紅藜花茶市場對味

2019-07-21 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府今天在桃園農創市集舉辦第5屆青年農民結業授證及成果發表會，青農吳振陽從汽修轉行從農，選擇生產台灣原生種紅藜作物，更採有機栽種方式，青農馮華雯則從企業行政轉行從農，投入生產馬鞭草10種口味特別的花茶，分別受到市場及消費者喜愛，雙雙在青農創業闖出一片天。

青農結業授證成果發表會上，吳振陽、馮華雯切入紅藜、馬鞭草花茶等特別產品，切中現在消費者喜愛講究養生、健康產品，吳振陽的紅藜農產甚至市長鄭文燦都特別推薦，馮華雯的馬鞭草等花茶產品有別一般農產，亦獲農業局推薦。

吳振陽曾是桃農棒球隊一員，他隨父兄投入汽修20年，4年多前進入40歲不惑之年，希望趁壯年再拚事業，在務農好友介紹下轉行從農，他說，看到台灣原生種紅藜作物轉作雜糧看好，起初農業知識不夠，

租下4.5甲栽種紅藜，未料沒有通路「跌一大跤」，重新再來，加入青農計畫，以1甲地輪種稻米、紅藜，在陪伴師張老爹輔導下，成為北部率先栽種有機紅藜，營養價值高，吸引民眾食用。