桃園盃全國三對三2261隊報名 近百隊菁英入決賽

2019-07-21 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



第五屆桃園盃全國三對三籃球賽，今天在中央大學依仁堂最後鏖戰，一路晉級到最後決賽的近百隊菁英角逐最高殊榮，並由桃園市政府黃秘書長治峯在閉幕典禮頒發獎狀、獎牌以及50萬元賽事總獎金。

體育局表示，桃園盃全國三對三籃球賽今年吸引2261隊報名參賽，選手人數多達8052人，已成為桃園在地具代表的賽事之一，歷經兩個周末的預賽及複賽分出高下。

桃園盃全國三對三籃球賽每年在體育局團隊、桃園璞園建築籃球隊、各區公所和學校場地的大力促成之下，給予桃園和全國各地愛好籃球的選手一個互相切磋學習的平台，這也是桃園市政府努力打造健康運動城市的主要目的。同時民間企業的熱心贊助也是賽事成功的另外一個關鍵要素。

體育局指出，今年ANGO健將籃球、保力達水蠻牛、XXL美國職業籃球雜誌、亞科太克、埔里好水等企業也大力支持，期待未來能有更多企業願意投入運動推廣的行列，使臺灣的體育環境更加成長茁壯。

今年賽事除了桃園璞園建築籃球隊繼續擔任活動大使之外，也邀請WSBL國泰人壽女子籃球隊為比賽的女性選手站台，受到許多女子組參賽隊伍好評，也讓女子組賽事格外吸睛。