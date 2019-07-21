新竹縣膨風茶評比出爐 楊瑞隆4度奪特等獎

2019-07-21 18:32 中央社 新竹縣21日電



新竹縣108年度東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，評比成績今天出爐，由茶農楊瑞隆第4度奪下特等獎，再次榮登茶王寶座。

新竹縣政府農業處表示，新竹縣東方美人茶（膨風茶）於7月17至21日一連5天在峨眉鄉農會展開，參賽點1334點，每點為11台斤6兩，總數量約1萬5174台斤，比賽依外觀、香味、水色等項目進行評分。

評比成績今天揭曉，最終由楊隆茶園的茶農楊瑞隆第4度奪下特等獎，榮登茶王。

楊瑞隆受訪表示，他從小跟著父親學習種茶，謙虛說這是第4次「矇到」的特獎，並說，種茶的結果有時並不會百分百如願，要靠用心及經驗累積下，依循天氣變化應變才行。

新竹縣政府農業處長邱世昌表示，今年東方美人茶比賽推動新包裝、標品種、初評制「創新三措施」，參賽者於繳茶時依所編明碼序號，標示各點參賽茶樣品種，並同步到包裝上的QR-code，方便消費者查詢完整資訊。

邱世昌指出，今年比賽由新竹縣12名初審團委員初審，複審則為行政院農業委員會茶業改良場專家辦理，評選出特等獎1名、頭等獎40名、貳等獎52名、參等獎74名，優良獎則有3花77名、2花211名、1花393名，淘汰率36.4%。