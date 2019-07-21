勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



108年度新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽今天揭曉，由楊隆茶園的楊瑞隆奪下特等獎，榮登茶王，這次是他第四次拿到特等獎，他分享種茶的重點是絕對不能噴灑農藥，保護好小綠葉蟬，才能種出最佳品質的東方美人茶。

這次一連5天在峨眉鄉農會熱烈展開，共有1334點參賽，比賽依外觀（含形狀色澤）、香味（香氣、滋味）、水色等項目進行評分，東方美人茶（膨風茶）是新竹縣的重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉之茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，雅致可人，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

楊隆茶園的茶王楊瑞隆之前曾拿下3次特等獎，今年是第4次，他形容自己一輩子都在種茶，栽種的重點是不能噴灑農藥，要保護好小綠葉蟬，當小綠葉蟬很多，茶的原料好，自然機會就高，務農別無他法，勤快最牢靠。

農業處長邱世昌表示，這次淘汰率約36%，竹縣茶葉的品質很好，今年更推動創新三措施：推新裝、標品種及初評制。縣府經3年培訓，60人中共有12人經考試合格並甄審通過，擔任初審團評茶委員。今年首推標示茶葉品種，提供給消費者更完整購買資訊。另還設計設計新款包裝罐，包裝設計更具現代、精緻化，提升得獎茶的包裝質感。