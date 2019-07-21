親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18聯合報 記者郭政芬╱即時報導

108年度新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽今天揭曉，由楊隆茶園的楊瑞隆奪下特等獎，榮登茶王，這次是他第四次拿到特等獎，他分享種茶的重點是絕對不能噴灑農藥，保護好小綠葉蟬，才能種出最佳品質的東方美人茶。

這次一連5天在峨眉鄉農會熱烈展開，共有1334點參賽，比賽依外觀（含形狀色澤）、香味（香氣、滋味）、水色等項目進行評分，東方美人茶（膨風茶）是新竹縣的重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉之茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，雅致可人，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

楊隆茶園的茶王楊瑞隆之前曾拿下3次特等獎，今年是第4次，他形容自己一輩子都在種茶，栽種的重點是不能噴灑農藥，要保護好小綠葉蟬，當小綠葉蟬很多，茶的原料好，自然機會就高，務農別無他法，勤快最牢靠。

農業處長邱世昌表示，這次淘汰率約36%，竹縣茶葉的品質很好，今年更推動創新三措施：推新裝、標品種及初評制。縣府經3年培訓，60人中共有12人經考試合格並甄審通過，擔任初審團評茶委員。今年首推標示茶葉品種，提供給消費者更完整購買資訊。另還設計設計新款包裝罐，包裝設計更具現代、精緻化，提升得獎茶的包裝質感。

本次比賽評選出特等獎1名、頭等獎40名、貳等獎52名、參等獎74名、優良獎（3花77名、2花211名、1花393名），獲獎名單如下：特等獎楊隆茶園、頭等獎一大自在空間、頭等二姜禮杞、頭等三楊世瑩、頭等三楊隆茶園、頭等五黃金彬、頭等六徐宥杰、頭等六攸香茶園、頭等八彭泰山、頭等九林秀春、頭等十徐耀良。

108年度新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽今天揭曉，由楊隆茶園的楊瑞隆（左四...
108年度新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽今天揭曉，由楊隆茶園的楊瑞隆（左四）奪下特等獎，榮登茶王。記者郭政芬／攝影
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

2019全國義民祭今登場 三幼童騎獨輪車挑擔超吸睛

2019-07-21 14:02

捐遍桃園13區 觀自在慈善會捐第14輛救護車

2019-07-20 23:33

里山稻香趣 體驗友善耕作 郁方一家來割稻

2019-07-20 23:32

桃園好書交換 行李箱、菜籃挖寶裝滿滿

2019-07-20 23:30

苗栗免廢市集 邀社福、弱勢團體參加 想要就帶走

2019-07-20 23:24

毛小孩後事受重視 竹市議長提案設寵物葬區

2019-07-20 23:02

竹市家犬貓超過5萬隻 擬增設寵物公園

2019-07-20 22:40

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

桃園龍潭大池推廣SUP立槳水上休閒活動

2019-07-20 19:19

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

方便遛毛小孩 竹市議長提案爭取市區公園附設寵物公園

2019-07-20 18:28

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

日本、馬國表演團體受邀演出 大溪大禧增添國際化

2019-07-20 16:39

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

全國滑板大賽竹市登場 最小4歲選手一起飆板競技

2019-07-20 14:56

行李箱、菜籃都出動！桃園好書交換 民眾搶挖寶

2019-07-20 14:48

竹塹國樂節 音樂劇「彼得與狼」改編國樂版

2019-07-20 14:07

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

高雄李科永紀念圖書館 獲建築園冶獎及國家卓越建設獎

2019-07-20 16:31

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

2大公會合作 台中房地產交易博覽會今熱鬧登場

2019-07-20 16:44

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top