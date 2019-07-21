2019全國義民祭今登場 三幼童騎獨輪車挑擔超吸睛

2019-07-21 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「義魄千秋2019全國義民祭在新竹縣」活動今展開，上午舉行恭迎義民爺大典，在虔誠上香祭拜後，將義民爺神龕恭迎出廟門，前往至今年的輪值區「九芎林聯庄」，祈求義民爺保佑國家風調雨順，安居樂業。

客委會副主委楊長鎮、身兼輪值祭典區榮譽主委的新竹縣長楊文科、總爐主曾敬明與各祭典區代表爐主等，今天都參與其中。

楊文科表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值。

今年祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區涵蓋芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等五個鄉鎮，是義民祭15聯庄中地理範圍最大的一區。

除強化義民祭典科儀全程紀錄外，更著重於祭典區內教育扎根及客家文化推廣，辦理義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等系列活動。

今天於祭典活動中，9歲的楊以諾、7歲楊以樂、7歲楊以恩各騎獨輪車挑擔入場，相當吸睛。他們從小學獨輪車，富有冒險精神，父母親平時在家講客語，傳承客家文化，也讓他們對於客家有深厚的認同感。

孩童的母親蔡淑儀說，大兒子楊以諾剛開始學獨輪車，一遇到困難就生氣，她耐心陪伴「不會，我們可以學」，讓孩子重拾信心，摔倒再爬起來。如今三名孩子都會這項技能，還會騎獨輪車玩鬼抓人，相當有趣。

「客語是需要傳承！」蔡淑儀與先生楊德星都是新竹在地人，在家刻意講客家話，為了是讓孩子從小就浸潤在客語環境，如今只講客語的曾祖母與曾孫溝通無礙。

這次縣府為深化祭典區孩童對義民信仰的認識及吸引年輕人了解客家文化意涵，文化局邀請竹縣傑出演藝團隊玉米雞劇團首創以義民故事為主軸，藉由兒童喜劇創作方式於5、6月期間至祭典區14所國小校園巡迴演出，深受學生喜愛，另預定8月3日下午2點在竹東蕭如松藝術園區、8月10日下午2點在竹東文創藝術園區辦理義民文化講座及義民小旅行等推廣活動。