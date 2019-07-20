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桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園區陽明社區公園一座3人座鞦韆日前疑似螺絲無預警斷裂，造成正在盪鞦韆的國中女生重摔倒地，雙腿擦挫傷，幸送醫治療無礙已返家，市議員、立委參選人萬美玲會勘發現鞦韆並非一體成型，而是用材質似混凝土的螺絲穩固，很不牢靠，她今天表示，若事發當時是小小孩盪鞦韆遊戲，遭逢意外更不堪設想，認為施工品質有問題，要求全面檢修。

陽明社區公園位於桃園後站、建國國中附近，3年前才翻新改造，引入不少遊戲設施，公園沿介新街設置有滑梯、單槓、攀爬網、溜冰場與多項體健器材，位於陽明二街一隅的遊戲區因占地不大，內有涼亭與一座3人座鞦韆，由於鄰近住宅區，不少居民都會帶孩子來遊戲。

萬美玲說，意外發生在前天，2名國中女生因放暑假，相約到公園玩遊戲，據悉，當時1人正在盪鞦韆，另1人在旁遊戲，未料才沒玩多久，鞦韆上方鐵架突然斷裂，女學生因此摔傷倒地，膝蓋以下擦地受傷，還好傷勢不重，未傷及骨頭，另1名女學生則嚇得跑開，未受傷。

住在附近的婦人表示，平常常帶著孩子到這裡盪鞦韆遊戲，「平常玩都好好的，沒太大狀況，事發前一天還在玩」，沒想到鞦韆竟斷裂壞了，她也覺得不可思議。

萬美玲獲悉後與周邊3里豐林里長簡士強、福林里長李瑞航與大豐里長彭俊衡到場協助，並會同區公所到場會勘，萬說，鞦韆座與鐵架僅用螺絲穩固，並未焊接，尤其螺絲材質有異，疑為混凝土製作而成，相當不穩靠，她已請公所詳查當年標案，了解是否有人謀不臧情形。

桃園區長陳玉明說，初判是該鞦韆遊具用螺絲固定，但螺絲損壞脫落，才會造成意外，已將現場鞦韆座拆除，將全面換新「更耐用的」，另也將全面檢修公園遊具，由於區內有100多座公園，預計1周內完成，公所將深刻檢討，若為螺絲固定，將重新焊接，讓遊具更牢固。

陳玉明也提到，受傷女學生受擦傷，公所已帶水果慰問，並會負起全責，協助後續保險理賠等，由於遊具都有使用年齡限制，公所之後也將加強遊戲區告示，提醒民眾勿違規使用。

桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女...
桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女國中生遊戲時摔傷。圖／立委參選人萬美玲提供
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桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，區公所...
桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，區公所已將鞦韆座移除，今天只剩鐵架骨幹。記者張裕珍／攝影
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桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女...
桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女國中生遊戲時摔傷。圖／立委參選人萬美玲提供
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桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女...
桃園區陽明社區公園的三人座鞦韆，鞦韆鐵架之間僅用螺絲穩固，日前無預警斷裂，造成女國中生遊戲時摔傷，立委參選人萬美玲昨天會勘，認為施工品質大有問題，區公所要負責。圖／立委參選人萬美玲提供
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