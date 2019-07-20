影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮公所斥資逾千萬元，去年12月編印完成「重修竹南鎮志」，其中1300頁的「正文卷」分送全鎮近3萬家戶各一冊，這套志書印刷精美、內容豐富，但年初發送後，卻有不少被當廢紙賣，定價500元的全新志書賣不到3元，連回收商都不捨，特意留存，盼回捐給鎮公所收存。

「重修竹南鎮志─薰風吹葉」由政大名譽教授林修澈主編，以「卷」為結構，是地方志書首見的形式，全套志書分正文卷、研究卷、史料卷、地圖卷、事典卷、編年卷共30冊，其中鎮志主體「正文卷」印行3萬冊，今年開始分送各家戶收藏。

竹南資源回收業者游國書的回收廠在志書發送不久後，就陸續發現有人拿來當廢紙賣掉，他知道這套志書的價值，覺得很不捨，所以都保留下來，迄今已收了好幾十本。

游國書說，印一本志書可能要花不少錢，但現在廢紙每公斤才約1塊5毛錢，志書一本只能賣2、3塊錢，他覺得很可惜，鎮內有十幾家回收業者，他一家就收了這麼多本，流落當廢紙的志書數量可想而知，他願將所有收集到的志書都回捐，盼鎮公所派員來取回。

竹南鎮立圖書館表示，部分志書流落到舊貨商，館方也很無奈，整套志書印製費用約800萬元，正文卷發送近3萬冊給各家戶及各地學校圖書館、學術團體，目前有需求、會保存的單位幾乎都已擁有，館內倉庫還保存數百本，下一次重修志書可能已是二、三十年後，目前存量已足供這段期間索取的需求。

館方表示，重修竹南鎮志6卷共30冊，其中15冊屬各校師生名錄，因涉個資法，僅印行3套保存，另外15冊印行500套供縣級上以圖書館收藏。

竹南鎮長方進興說，他任代表會主席期間，曾質疑過志書印刷套數和分送作法，接任鎮長後為協助發送作業也是勞師動眾，畢竟有些家戶非竹南本地人，還得動員里鄰長協助，志書內容詳細，但也有人嫌字體太小，「流落」成廢紙多少影響觀感，如民眾願送回，鎮公所會樂意處理。