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冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，透過網路號召市集小老闆並募得上千件各類生活用品，分享給有需求者，逛市集的人可「各取所需」，這次免廢市集堪稱苗栗縣內首次舉辦，館方邀各社福、弱勢團體參加，也開放一般民眾，不少人好奇打電話詢問「真的可以免費帶回家嗎？」

冠軍綠概念館表示，全台各地近年來逐漸掀起「免廢／免費市集」熱潮，民眾不用花一毛錢，也不需以物易物，走進市集想要的就可帶走，因為「分享」是唯一的貨幣，館方這次嘗試舉辦，期許大家運用環保愛地球的方式，減少過度資源開發與浪費。

冠軍建材企劃部高級專員羅貴蘭說，許多人家裡可能會有不少公關行銷贈品或用品，用不到丟了又可惜，也有的只用幾次就被打入冷宮，冠軍綠概念館希望藉由這次活動，讓這些資源可延續被利用，也能讓有需要的人選擇自己想擁有物品。

館方6月起透過社群網路召募市集攤位小老闆，也號召冠軍建材員工「斷捨離」，提供家中沒用到的新品或保存完整的用品，參與這次免費分享活動，一個多月來共募集上千件物品，包括生活用品、娃娃、文具、馬克杯、玩具、衣服等各類物品。

館方因首次舉辦，嘗試先邀請縣內一些社福、弱勢社團成員參與，也對民眾開放，上午第一場次的免廢市集，設計的規則是每人可先向攤位小老闆索取1件，如有多人都相中同一件物品，就以抽籤決定，會場還請來國立苑裡高中畢業生自組的樂團到場演唱，場面溫馨；下午場還安排苗栗縣身心障礙福利協進會造型氣球表演，現場製作造型氣球分送。

活動開始前，到場的社福團體成員、民眾早已按捺不住，紛紛到各攤前尋覓想要索取的物品，有的受邀社團也自製烘焙食物分享或提供物品當市集小老闆，場面熱絡，大人、孩子得到想要的東西，個個都笑容滿面。

冠軍建材從20多年前推出「大一元愛心磚」公益活動，多年來持續關注、投入心力協助弱勢及公益，2009年設置完成並開放冠軍綠概念館，是全國第一座磁磚產業觀光工廠，獲內政部綠建築認證，綠概念館提倡節能減碳、關心大自然的觀念。

羅貴蘭表示，這是第一次在縣內嘗試辦免廢市集，未來也會考慮擴大辦理，冠軍綠概念館會持續推出環保議題活動，歡迎大家加入冠軍綠概念館粉絲團掌握最新訊息；歡迎大家到綠概念館參觀，團體預約專線037-583775分機1322或1169。

冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，並...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，並邀請各社福團體參加，苗栗縣自閉症協進會還烘焙了金牛角在會場與大家分享。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，並...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，並邀請各社福團體參加。記者胡蓬生／攝影
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展夢園關懷身心障礙協會會員邱銀嬌開心地獲得精美的餐具組。記者胡蓬生／攝影
展夢園關懷身心障礙協會會員邱銀嬌開心地獲得精美的餐具組。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，募...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人，募集到的物品不乏單價不低的商品。記者胡蓬生／攝影
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冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記...
冠軍綠概念館今天連辦2場「免費／免廢市集」，提供上千件各類生活物品給需要的人。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣綠建築觀光工廠
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