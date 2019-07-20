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桃園13區全捐了 觀自在慈善會集資再捐第14輛救護車

2019-07-20 18:30聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市觀自在慈善會成員以中小企業主為主，行善助弱多年，協會更從民國93年起集資購買救護車給桃園市消防局，平均1年1輛，13個行政區都受惠，全桃園捐1輪之後，今年第14輛、造價258萬元的救護車捐給蘆竹消防分隊，今天在消防局辦捐贈儀式，慈善會指出，有會員感念父母受助捐出百萬退休金挹注，第15輛救護車資金也因此到位，明年續捐。

桃園市觀自在慈善會捐贈的第14號救護車在消防局車庫亮相，總造價258萬元，為平頂福斯T6款，屬救護車高階車款，車內也添購擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀及自動心臟電擊器（AED）等，有利於消防員執行緊急救護，讓到院前救護發揮最大功效。

今天捐贈儀式，副市長李憲明、立委鄭寶清、議員黃婉如、蘇家明都親自出席，由李憲明代表受贈，並回贈感謝狀與救護車模型，李說，桃園市消防局一年救護出勤量逾10萬件，其中到院前心肺功能停止經搶救而康復出院共75人，感謝慈善會捐助新穎救護車，是一大利器。

會長李展向說，一千多名會員以中小企業主為主，大家秉持取於社會、用於社會的心態在行善，平常也協助弱勢家庭、募集喪葬費等，集資捐救護車也已經行之有年，由於會員多，點滴善款累積「力量很大」，原則慈善會1屆捐1輛，他為15屆會長，「明年再捐第15輛」！

前會長莊元錠也提到，有名會員早年從彰化北上打拚創業，從事印刷電路板事業，每年生日固定行善，捐物資給低收入戶，相當低調，有感年邁父母過去曾受消防局救護協助，獲悉慈善會有募資捐車消息，也捐出部分退休金129萬元，大力幫助救護車資金到位。

消防局緊急救護科指出，桃園今年迄今獲贈10輛救護車，總數124輛，平均每分隊各有2輛以上救護車，很感謝各界無私愛心，若民眾金額不夠，也可改捐其他救護設備，之前就有民眾為實踐家人遺願，但手邊只有1、2萬元，消防局協助其捐擔架床單，心意也令人感動。

桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的...
桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的第14輛。記者張裕珍／攝影
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桃園觀自在慈善會捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的第1...
桃園觀自在慈善會捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的第14輛，今天由會長李展向（左）代表捐出，副市長李憲明（右）代表受贈。記者張裕珍／攝影
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桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的...
桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的第14輛。記者張裕珍／攝影
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桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的...
桃園觀自在慈善會今天捐出一輛258萬元的救護車給桃園市消防局，是協會多年來捐出的第14輛。記者張裕珍／攝影
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救護車退休金鄭寶清
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