親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

方便遛毛小孩 竹市議長提案爭取市區公園附設寵物公園

2019-07-20 18:28聯合報 記者黃瑞典陳斯穎╱即時報導

新竹地區養毛小孩的民眾不少，但目前新竹縣市僅在頭前溪畔各有1座寵物公園，毛小孩活動空間有限，尤其新竹市屬都會型態，市議會議長許修睿將在月底召開的臨時會提案建議市府在赤土崎等4處市區公園設置附屬寵物公園，方便市民就近遛毛小孩。

市府產業發產處指出，在市區公園附設寵物公園是好事也是趨勢，但需詢求地方意見，先前邀集里長、民代會勘，有的贊同，也的則擔心公園不大，寵物與人在同一活動空間相影響，也擔心隨地便溺或野狗聚集等問題，正在評估及尋找適合的公園規畫。

新竹市目前僅頭前溪高灘地設有寵物公園，全區設立圍網，占地約1.5公頃，分大狗區及小狗區，大片草地狗狗可在公園內盡情奔跑；新竹縣寵物公園則設在竹東生態河濱公園，也分大、小狗活動空間，設有專為毛小孩設計迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、沙坑、地洞、跨欄等遊樂設施。

許修睿指出，106年農委會家犬貓統計，新竹市家犬貓數量超過5萬，台北、新北及桃園等都會都持續增加公共寵物活動空間，在市區公園增設附屬的寵物公園，但新竹市目前並無此型的寵物公園。

另外，新竹市動物保護自治條例也明訂應在各行政區提供適當的公共場所，提供飼主攜帶寵物活動與使用，許修睿認為，在市區公園設置小型寵物公園，方便飼主就近遛毛小孩，有效減少人寵衝突，更利於維護公園環境衛生，因此提案建議在赤土崎、天公壇、興學及樹林頭公園規畫附屬的寵物公園。

市府產發處指出，市區公園附屬的寵物公園只要約100坪的方正空間即可，四周以圍籬區隔人與毛小孩的活動空間，可以滿足毛小孩活動空間需求，找到適合的公園後會與地方加強溝通，達成共識後會努力推動。

新竹縣竹東生態河濱公園設有寵物公園，內有為毛小孩設計的迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道...
新竹縣竹東生態河濱公園設有寵物公園，內有為毛小孩設計的迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、沙坑、跨欄等遊樂設施。記者陳斯穎／攝影
分享
新竹市僅頭前溪高灘地設有寵物公園，大片草地可讓狗狗盡情奔跑。記者黃瑞典／攝影
新竹市僅頭前溪高灘地設有寵物公園，大片草地可讓狗狗盡情奔跑。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市僅頭前溪高灘地設有寵物公園，大片草地可讓狗狗盡情奔跑。記者黃瑞典／攝影
新竹市僅頭前溪高灘地設有寵物公園，大片草地可讓狗狗盡情奔跑。記者黃瑞典／攝影
分享

寵物新竹毛小孩
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

日本、馬國表演團體受邀演出 大溪大禧增添國際化

2019-07-20 16:39

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

行李箱、菜籃都出動！桃園好書交換 民眾搶挖寶

2019-07-20 14:48

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

全國滑板大賽竹市登場 最小4歲選手一起飆板競技

2019-07-20 14:56

竹塹國樂節 音樂劇「彼得與狼」改編國樂版

2019-07-20 14:07

苗縣環保局推紙錢集中燃燒 今年度累計已達300公噸

2019-07-20 08:16

「咱攏是社頭人」搬演大溪社頭文化新舊對話

2019-07-20 08:16

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

國際動漫展開幕 一比一Marvel英雄公仔超吸睛

2019-07-20 08:14

漫步福基村老屋群 穿龍偕街看星光電影

2019-07-19 23:23

苗栗市火車頭園區開發 估需9億多元

2019-07-19 23:20

準備好再上路...參加機車駕訓班 竹市最高補助2千

2019-07-19 23:15

訪鄭文燦辦公室 小小市長：取消寒暑假作業、設兒童YouBike

2019-07-19 23:09

桃市91間私幼加入準公幼 簽約率48.4%六都之冠

2019-07-19 23:03

桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

直升機盤旋李佳芬農舍5分鐘 挺韓菜農：太誇張了吧

2019-07-20 18:48

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

花蓮火車站改建將完工 9月啟用

2019-07-19 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top