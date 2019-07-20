方便遛毛小孩 竹市議長提案爭取市區公園附設寵物公園

新竹地區養毛小孩的民眾不少，但目前新竹縣市僅在頭前溪畔各有1座寵物公園，毛小孩活動空間有限，尤其新竹市屬都會型態，市議會議長許修睿將在月底召開的臨時會提案建議市府在赤土崎等4處市區公園設置附屬寵物公園，方便市民就近遛毛小孩。

市府產業發產處指出，在市區公園附設寵物公園是好事也是趨勢，但需詢求地方意見，先前邀集里長、民代會勘，有的贊同，也的則擔心公園不大，寵物與人在同一活動空間相影響，也擔心隨地便溺或野狗聚集等問題，正在評估及尋找適合的公園規畫。

新竹市目前僅頭前溪高灘地設有寵物公園，全區設立圍網，占地約1.5公頃，分大狗區及小狗區，大片草地狗狗可在公園內盡情奔跑；新竹縣寵物公園則設在竹東生態河濱公園，也分大、小狗活動空間，設有專為毛小孩設計迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、沙坑、地洞、跨欄等遊樂設施。

許修睿指出，106年農委會家犬貓統計，新竹市家犬貓數量超過5萬，台北、新北及桃園等都會都持續增加公共寵物活動空間，在市區公園增設附屬的寵物公園，但新竹市目前並無此型的寵物公園。

另外，新竹市動物保護自治條例也明訂應在各行政區提供適當的公共場所，提供飼主攜帶寵物活動與使用，許修睿認為，在市區公園設置小型寵物公園，方便飼主就近遛毛小孩，有效減少人寵衝突，更利於維護公園環境衛生，因此提案建議在赤土崎、天公壇、興學及樹林頭公園規畫附屬的寵物公園。