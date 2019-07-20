送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

現代社會生活型態，人與寵物的關係越來越親密，毛小孩的後事漸受重視，新竹市議會議長許修睿將提案建請市府規畫設置寵物火化等殯葬設施與樹葬、灑葬等自然葬區，滿足飼主處理毛小孩後事與追思的需求，市府產業發展處指出，會尋找適合的殯葬用地評估規畫。

許修睿指出，日本早在2003年犬貓數就超過15歲以下的人口數，台灣也將步入日本後塵，許多人將寵物當成孩子養，視為家人般，毛小孩的生老病死及權益相對受到重視，尤其寵物死後的遺體處理，許多縣市都已陸續規畫寵物殯葬設施與自然葬區，台北及新北更是提供多年的火化及樹葬服務。

早期死貓掛樹頭、死狗放水流的不環保方式早不被接受，毛小孩的後事處理愈發隆重，竹市就有寵物殯葬業者提供火化、納骨塔安奉、樹葬、花葬、灑葬及點光明燈、設追思牌位等多元服務，還有套裝務，從接送遺體、擇時火化、往生被、骨灰罐、誦經及進塔安奉等全包，甚至還有寵物生前契約。

目前台北市動保處動物之家集體火化費用，5公斤以下350元，超過5公斤每公斤加收70元，竹市業者寵物集體火化5公斤以下1500元，15公斤以下2500元，個別火化5公斤以下4500元，包含遺體接送、環保紙棺或屍袋、往生被與環保紙灰盒費用。

許修睿說，日本處理寵物已進化到火化車直接到飼主家，就地火化處理毛小孩後事，寵物遺體處理已是重要議題，值得重視，因此提案建議市府規置設置火化等寵物殯葬設施與自然葬區，提供寵物殯葬服務。