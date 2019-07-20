桃園平鎮豐年祭 族人相聚都市叢林

2019-07-20 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市原民局長林日龍今天到平鎮區建安宮廣場，出席平鎮區原住民族豐年祭活動。進千名族人跳著傳統舞蹈凝聚彼此，高聲唱出古謠，感謝祖靈保佑一年的順遂。林日龍表示，都會區的原住民族透過祭典，與原鄉部落母體文化聯結，族人的文化要傳承延續，在桃園土地上生根發展。

林日龍強調，平鎮區原住民族人口達6889人，阿美族族人占大多數，其中排灣族、泰雅族、布農族、太魯閣族人也不在少數。桃園市的原住民族人口數約7萬4897人，在全台各縣市中僅次於花東，排名第三；而都市原住民族的人口數目前約6萬6225人，則是全國第一。市府每年舉辦多場豐年祭及各族群歲時祭儀，就是希望透過公部門，族人得以自主籌備文化活動，共同推動文化傳承。

平鎮區舉辦的豐年祭聚集了近千位族人，齊聚在此參加一年一度的祭典。活動的開始由區總族群領袖洪裎寓主持祈福儀式，協同各社區族群領袖共同祭拜祖靈，區總族群領袖將祭品擺放桌上，舉起酒杯，撒向天空及地面，表示敬天、敬地、敬祖靈的虔誠崇拜之意，對祖靈的保佑獻上感恩。