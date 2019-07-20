日本、馬國表演團體受邀演出 大溪大禧增添國際化
桃園大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨繞境每年農曆6月登場，「大溪大禧」被大溪人視為第二個過年，也是歷史百年的社頭繞境，桃園市政府秘書處也邀請國際友好城市參與盛會，日本千葉縣成田市「東下座連、東榮會」與馬來西亞檳城「檳州舞獅工委團」今天受邀國際民俗藝陣交流演出，市長鄭文燦盛讚兩團表演吸睛度十足，透過交流藉此加深雙方文化互動。
市府秘書處也替日本、馬國2團舉辦歡迎晚宴，鄭文燦說，桃園和成田締結友好城市將屆3年，雙方於文化、教育、音樂交流不少，去年成田市新勝寺開基1080周年活動「成田傳統藝能祭」，大溪共義團太子班就特別飛往日本演出，讓日本人感受台灣特有的陣頭熱鬧文化。
成田東下座連下座長川島哲說，東下座連、東榮會來自2019成田祇園祭中擔任山車引導的團體「東町」，由東下座連演奏「佐原囃子」曲調，搭配東榮會的舞蹈，是成田祇園祭有名的組合之一。
檳州舞獅工委團濱州首席部長賴國平說，檳州政府是唯一舉辦高樁舞獅賽的州屬，在大力推廣國際高樁舞獅邀請賽下，賽事也越來越受到國際關注，在當地是相當知名的活動。
市府秘書處長顏子傑說，兩團受邀來台表演，馬來西亞檳洲舞獅工委團今天下午將與在地金鴻醒獅團於大溪天幕籃球場進行交流演出，日本成田東下座連、東榮會則會到大溪老街及福仁宮進行快閃演出。緊接著在下午4點30分大溪天幕籃球場，日本成田東下座連、東榮會與馬來西亞檳州舞獅工委團將於「2019大溪大禧」國際民俗藝陣交流活動中接力演出。
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