日本、馬國表演團體受邀演出 大溪大禧增添國際化

2019-07-20 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨繞境每年農曆6月登場，「大溪大禧」被大溪人視為第二個過年，也是歷史百年的社頭繞境，桃園市政府秘書處也邀請國際友好城市參與盛會，日本千葉縣成田市「東下座連、東榮會」與馬來西亞檳城「檳州舞獅工委團」今天受邀國際民俗藝陣交流演出，市長鄭文燦盛讚兩團表演吸睛度十足，透過交流藉此加深雙方文化互動。

市府秘書處也替日本、馬國2團舉辦歡迎晚宴，鄭文燦說，桃園和成田締結友好城市將屆3年，雙方於文化、教育、音樂交流不少，去年成田市新勝寺開基1080周年活動「成田傳統藝能祭」，大溪共義團太子班就特別飛往日本演出，讓日本人感受台灣特有的陣頭熱鬧文化。

成田東下座連下座長川島哲說，東下座連、東榮會來自2019成田祇園祭中擔任山車引導的團體「東町」，由東下座連演奏「佐原囃子」曲調，搭配東榮會的舞蹈，是成田祇園祭有名的組合之一。

檳州舞獅工委團濱州首席部長賴國平說，檳州政府是唯一舉辦高樁舞獅賽的州屬，在大力推廣國際高樁舞獅邀請賽下，賽事也越來越受到國際關注，在當地是相當知名的活動。