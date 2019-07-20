親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

看電影遨遊世界 竹市兒童影展開幕

2019-07-20 16:31聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為期一個月的2019新竹市兒童影展今天下午在影像博物館舉行開幕式，現場有影展大使香蕉哥哥與大小朋友同樂，他鼓勵小朋友利用暑假多觀賞2019新竹市兒童影展電影，享受歡樂假期。

副市長沈慧虹說，邁入第5年的兒童影展是新竹市最具特色的城市品牌之一，今年兒童影展即日起至8月18日止，周一休館外，天天都會放映來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國影片，歡迎民眾來影博館看電影對抗暑熱。另外，活動期間還有4場劇團表演、4場戶外放映及2梯次的動畫工作坊。

市府文化局指出，影展開始第一周影片內容就很豐富，包括7月21日下午2點首映《普羅伊：永不獨自飛翔》，鴴鳥寶寶普羅伊如何找到天堂谷。7月23日早上10點《誰是大壞狐》，展開快遞嬰兒的坎坷旅途。7月24日晚上7點停格動畫《萊卡宇航記》，是流浪狗萊卡登入太空的故事。

7月25日上午10點將播放《唐老鴨俱樂部》，很適合學齡前的兒童觀看。7月26日下午2點將放映「在台灣長大──新生代導演短片輯」，其中《阿嬤的放屁車》導演李權洋也會出席映後導讀與影迷聊電影。7月27日上午10點將放映《心頌》，本片榮獲芝加歌國際兒童影展最佳影片。

另外，文化局說，今年第一場戶外放映活動就在今晚7點鹽水公園放映《超人特攻隊2》，特別邀請香山地區的孩子帶著全家人一起來看超人打擊壞人的熱血故事。另外8月3日、10日及17日晚上7點在北新公園、青草湖夜市及香山國小分別放映《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》及《馴龍高手》，歡迎民眾帶晚餐享受戶外看電影的樂趣。

文化局表示，今年第一場劇團表演在7月23日晚上7點，將由「鞋子兒童實驗劇團」登場，《寶貝幸福家》感受老鼠爸爸媽媽對小兔子的愛。另外7月27日、8月4日及17日分別由「九歌兒童劇團」、「鞋子兒童實驗劇團」與「身聲劇場」帶來《獵人與大野狼》、《安拿生的故事盒》與《無所不擊》精采劇碼。

2019新竹市兒童影展室內放映及兒童劇團採購票入場，單一票價每張20元，民眾可在年代售票網站及全台售票端點購買（亦可於7-11統一超商i-bon、全家便利商店FamiPort、萊爾富 Life-ET、OK超商OK.go機台點選購買)。每場開演前30分鐘亦開放現場購票，數量有限，售完為止。

為期一個月的2019新竹市兒童影展今天下午在影像博物館舉行開幕式。圖／市府提供
為期一個月的2019新竹市兒童影展今天下午在影像博物館舉行開幕式。圖／市府提供
分享

新竹電影文化局
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

行李箱、菜籃都出動！桃園好書交換 民眾搶挖寶

2019-07-20 14:48

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁芳一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

全國滑板大賽竹市登場 最小4歲選手一起飆板競技

2019-07-20 14:56

竹塹國樂節 音樂劇「彼得與狼」改編國樂版

2019-07-20 14:07

苗縣環保局推紙錢集中燃燒 今年度累計已達300公噸

2019-07-20 08:16

「咱攏是社頭人」搬演大溪社頭文化新舊對話

2019-07-20 08:16

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

國際動漫展開幕 一比一Marvel英雄公仔超吸睛

2019-07-20 08:14

漫步福基村老屋群 穿龍偕街看星光電影

2019-07-19 23:23

苗栗市火車頭園區開發 估需9億多元

2019-07-19 23:20

準備好再上路...參加機車駕訓班 竹市最高補助2千

2019-07-19 23:15

訪鄭文燦辦公室 小小市長：取消寒暑假作業、設兒童YouBike

2019-07-19 23:09

桃市91間私幼加入準公幼 簽約率48.4%六都之冠

2019-07-19 23:03

桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

新竹市第2警分局獲贈偵防車 今舉行贈車儀式

2019-07-19 11:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top