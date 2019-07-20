看電影遨遊世界 竹市兒童影展開幕

2019-07-20 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



為期一個月的2019新竹市兒童影展今天下午在影像博物館舉行開幕式，現場有影展大使香蕉哥哥與大小朋友同樂，他鼓勵小朋友利用暑假多觀賞2019新竹市兒童影展電影，享受歡樂假期。

副市長沈慧虹說，邁入第5年的兒童影展是新竹市最具特色的城市品牌之一，今年兒童影展即日起至8月18日止，周一休館外，天天都會放映來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國影片，歡迎民眾來影博館看電影對抗暑熱。另外，活動期間還有4場劇團表演、4場戶外放映及2梯次的動畫工作坊。

市府文化局指出，影展開始第一周影片內容就很豐富，包括7月21日下午2點首映《普羅伊：永不獨自飛翔》，鴴鳥寶寶普羅伊如何找到天堂谷。7月23日早上10點《誰是大壞狐》，展開快遞嬰兒的坎坷旅途。7月24日晚上7點停格動畫《萊卡宇航記》，是流浪狗萊卡登入太空的故事。

7月25日上午10點將播放《唐老鴨俱樂部》，很適合學齡前的兒童觀看。7月26日下午2點將放映「在台灣長大──新生代導演短片輯」，其中《阿嬤的放屁車》導演李權洋也會出席映後導讀與影迷聊電影。7月27日上午10點將放映《心頌》，本片榮獲芝加歌國際兒童影展最佳影片。

另外，文化局說，今年第一場戶外放映活動就在今晚7點鹽水公園放映《超人特攻隊2》，特別邀請香山地區的孩子帶著全家人一起來看超人打擊壞人的熱血故事。另外8月3日、10日及17日晚上7點在北新公園、青草湖夜市及香山國小分別放映《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》及《馴龍高手》，歡迎民眾帶晚餐享受戶外看電影的樂趣。

文化局表示，今年第一場劇團表演在7月23日晚上7點，將由「鞋子兒童實驗劇團」登場，《寶貝幸福家》感受老鼠爸爸媽媽對小兔子的愛。另外7月27日、8月4日及17日分別由「九歌兒童劇團」、「鞋子兒童實驗劇團」與「身聲劇場」帶來《獵人與大野狼》、《安拿生的故事盒》與《無所不擊》精采劇碼。