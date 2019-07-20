新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，農民大方切開爽脆多汁梨子請民眾試吃，不少民眾都到現場挑選新鮮水梨。新埔農會總幹事曾庭熙表示，今年初受暖冬影響，造成部分高接梨穗授粉不良及著果率低，農民嫁接不同品種梨，除了能調節梨果品銷售期，也提供消費者多樣化選擇。

副縣長陳見賢表示，新埔水梨種植面積約200公頃，每年6至8月是主要產季，年初時逢氣候變遷，造成新埔梨產量減少4成，但美味度絲毫不減，今年豐水梨及蜜雪梨評鑑結果，由果農呂學贊奪得豐水梨冠軍，甜度達13.2度，蜜雪梨冠軍呂紹熙，甜度11.6度，參賽果品平均甜度都有11度以上，品質優良。

曾庭熙表示，今年水梨產量雖減少，但品種多樣化，消費者可依個人喜好，選擇不同風味和口感的水梨，而去年獲得十大績優產銷班的新埔鎮果樹產銷班第21班，果品也進駐知名百貨公司的4間分店販售。

今年的水梨節活動共有4天，除了本周外，下周27、28日在同場地也持續販售水梨，除販售多品種梨外，活動也結合食農教育，邀請知名飯店主廚阿耿師進行料理教學，讓民眾利用當地食材新埔米、梨，製作水梨花壽司、免費品嚐水梨創意料理。