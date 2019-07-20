親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，農民大方切開爽脆多汁梨子請民眾試吃，不少民眾都到現場挑選新鮮水梨。新埔農會總幹事曾庭熙表示，今年初受暖冬影響，造成部分高接梨穗授粉不良及著果率低，農民嫁接不同品種梨，除了能調節梨果品銷售期，也提供消費者多樣化選擇。

副縣長陳見賢表示，新埔水梨種植面積約200公頃，每年6至8月是主要產季，年初時逢氣候變遷，造成新埔梨產量減少4成，但美味度絲毫不減，今年豐水梨及蜜雪梨評鑑結果，由果農呂學贊奪得豐水梨冠軍，甜度達13.2度，蜜雪梨冠軍呂紹熙，甜度11.6度，參賽果品平均甜度都有11度以上，品質優良。

曾庭熙表示，今年水梨產量雖減少，但品種多樣化，消費者可依個人喜好，選擇不同風味和口感的水梨，而去年獲得十大績優產銷班的新埔鎮果樹產銷班第21班，果品也進駐知名百貨公司的4間分店販售。

今年的水梨節活動共有4天，除了本周外，下周27、28日在同場地也持續販售水梨，除販售多品種梨外，活動也結合食農教育，邀請知名飯店主廚阿耿師進行料理教學，讓民眾利用當地食材新埔米、梨，製作水梨花壽司、免費品嚐水梨創意料理

展售會也有手作DIY體驗、鏢梨射手挑戰賽、水梨大晉級親子闖關、水梨拼圖挑戰賽、繪梨小網紅等活動，下周則安排「夏戀新埔梨農村小旅行」半日遊及一日遊，有多項DIY體驗活動及休閒農業區生態導覽解說。歡迎民眾買完水梨後，到附近的「三街六巷九宗祠」景點走走，吃碗新埔粄條，體驗在地客家風情。

新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，現場人潮滿...
新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，現場人潮滿滿，相當熱鬧。記者陳斯穎／攝影
分享
新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，農民大方切...
新竹縣新埔水梨節本周20日、21日，在新埔鎮農會農業教育推廣中心登場，農民大方切開爽脆多汁梨子請民眾試吃，不少民眾都到現場挑選新鮮水梨。記者陳斯穎／攝影
分享

農民雪梨創意料理
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

行李箱、菜籃都出動！桃園好書交換 民眾搶挖寶

2019-07-20 14:48

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁芳一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

全國滑板大賽竹市登場 最小4歲選手一起飆板競技

2019-07-20 14:56

竹塹國樂節 音樂劇「彼得與狼」改編國樂版

2019-07-20 14:07

苗縣環保局推紙錢集中燃燒 今年度累計已達300公噸

2019-07-20 08:16

「咱攏是社頭人」搬演大溪社頭文化新舊對話

2019-07-20 08:16

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

國際動漫展開幕 一比一Marvel英雄公仔超吸睛

2019-07-20 08:14

漫步福基村老屋群 穿龍偕街看星光電影

2019-07-19 23:23

苗栗市火車頭園區開發 估需9億多元

2019-07-19 23:20

準備好再上路...參加機車駕訓班 竹市最高補助2千

2019-07-19 23:15

訪鄭文燦辦公室 小小市長：取消寒暑假作業、設兒童YouBike

2019-07-19 23:09

桃市91間私幼加入準公幼 簽約率48.4%六都之冠

2019-07-19 23:03

桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

新竹市第2警分局獲贈偵防車 今舉行贈車儀式

2019-07-19 11:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top