影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁芳一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



農委會水土保持局台中分局致力行銷浪漫台三線，輔導苗栗縣三義鄉鯉魚社區以無毒、友善、有機耕作，取得綠色保育標章認證，今舉辦鯉魚社區企業認購割稻體驗，包括斐儷珠寶、台明賓士、松江國際旅行社等企業參與，規畫玩里山小旅行，展現企業挺農村、旅行業者挺農遊的公益目標。

參與認購的企業包括有斐儷珠寶、台明賓士、豆油伯、瑞康屋與松江國際旅行社。斐儷珠寶總經理陳昱義與妻子郁芳，帶著小朋友參與割稻體驗。郁芳今現身活動現場時，許多人認出她，開心的跟她合照，開幕活動結束後，參與體驗的朋友們，從鯉魚國小步行到農田，體驗割稻。

郁芳說，在我們這個年紀鋤禾日當午，汗滴禾下土的感受還是有的，但小孩子是完全沒有的，剛剛小朋友還說「怎麼不開冷氣？」，透過活動，也告訴孩子平常要珍惜食物，體會農夫辛苦，太陽這麼大，工作這麼累，才有一碗飯吃，小朋友參與體驗都很開心。

水保局台中分局指出，鯉魚社區是水保局加入國際里山倡議夥伴，積極輔輔導台灣30處里山社區之一，極具里山地景維護潛能。友善耕作面積成長達10公頃，其中屬有機耕作面積達3公頃。協助增加在地農產品銷售量，透過媒合三義鄉農會、斐儷珠寶、台明賓士、豆油伯、瑞康屋及松江國際旅行社，舉辦「玩里山-企業認購暨割稻體驗活動」及「里山稻香趣、浪漫鐵道行」，廣邀企業認購，支持小農對食安的努力與堅持。

此次企業與旅行社採購超過700公斤，做為食用及餽贈貴賓親友的伴手禮，展現企業挺農村、旅行業者挺農遊的公益目標。

苗栗縣長徐耀昌說，苗栗是全台農村再生最多的縣市，有93個農村再生，占全台11.4％，農村再生基金活用，將農村再生生活化，因地制宜，環境改造，讓18鄉鎮市有心的社區打造幸福家園。

此次透過與旅行社合作，結合農村社區與周邊景點，串連「里山稻香趣、浪漫鐵道行」的一日遊，鯉魚社區里山導覽、龍騰斷橋特色Rail Bike、苑裡藺草文化等，讓遊客深入玩農村，打造苗栗慢城觀光特色。