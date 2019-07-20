全國滑板大賽竹市登場 最小4歲選手一起飆板競技

2019-07-20 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



第二屆全國滑板大賽今天在新竹左岸滑板公園登場，來自全國各地約120位選手「以板會友」，參賽者從4歲到30多歲，一展身手飆板競技。中華民國滑板協會理事長朱健明表示，滑板運動在身材及年齡方面限制較低，講求的是技巧訓練，相當適合亞洲人，協會持續在台推廣訓練滑板好手，未來有機會參加國際賽事為台爭光。

第二屆全國滑板大賽今天在新竹左岸滑板公園登場，來自全國各地約120位選手「以板會友」，參賽者從4歲到30多歲，一展身手飆板競技。圖／新竹市政府提供 分享 facebook

新竹市副市長沈慧虹表示，過去滑板族只能冒險在街頭練習，為了讓滑板族有安全專業的場地，市府向經濟部水利署爭取經費，投入4958萬元在頭前溪左岸設置滑板公園，也因場地具備賽事級完善設施，獲得中華民國滑板協會青睞，在此舉辦第二屆全國滑板大賽。

朱健明說，滑板已成為奧運項目之一，明年東京奧運會將首次登場。不像歐美國家選手在籃球或跑步等運動上有身高或體能的優勢，滑板講求的是技巧，因此亞洲人也能在國際賽事上奪得好成績，就像日本有一名17歲滑板好手金年參加世界級的Vans職業公園滑板賽，獲得女子組的冠軍，更證明了滑板運動對於年齡及身材上的限制低。

朱健明指出，目前協會積極向國中以下的青少年推廣滑板，也希望台灣能有更多像左岸滑板公園的安全理想專業賽事級的設施，來提升滑板運動風氣與水準，讓國內滑板運動邁向組織化，體制化，培訓更多優秀滑板選手，參加國際賽事甚至進軍奧運，為國爭光。