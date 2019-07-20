桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市九龍里龍舟隊，7月27、28日將在美國長堤長灘海岸運動場，參加「長堤龍舟節」國際邀請賽，今天由市長鄭文燦、客家局局長何明光、立法委員蔣絜安，在龍元宮廣場授旗，為參賽選手加油打氣。

桃園龍潭大池端午龍舟賽傳承百年歷史，每年近150隊伍進行為期3天的初複決賽，其中里別組冠軍可獲龍元宮頒「神農旗」榮耀。龍潭九龍里連續2年奪冠軍，將代表桃園市首度遠征國外，到美國參加長堤龍舟國際邀請賽。

授旗典禮中，馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍，帶來精采的濱洲舞獅工委團精采舞獅表演開場，市長鄭文燦、客家局長何明光、秘書處長顏子傑及地方人士，均到場為TAIWAN TAOYUAN隊的選手加油，並由市長鄭文燦授旗予客家局長何明光及龍潭區長胡星輝，預祝即將於7月24日出發的代表團旗開得勝。

市長鄭文燦表示，今年3月桃園市與美國長堤市政府簽署合作備忘錄，促進兩城市之間友誼，未來也希望能成為姊妹城市。美國長堤龍舟節在當地有23年歷史，桃園市首度組團參加長堤國際龍舟賽與國際接軌，期許代表隊伍展現桃園人的奮戰精神，全力以赴，爭取佳績。

鄭文燦表示，希望透過國際龍舟賽事交流，促進兩市的互動，也讓世界看見台灣。桃園也規畫組成「客家美食隊」參加長堤市舉辦的「美食大賽」，期望透過更多交流活動，讓彼此互動更為密切，達到友誼交流的目標。