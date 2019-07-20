行李箱、菜籃都出動！桃園好書交換 民眾搶挖寶

2019-07-20 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市暑假推好書交換行之有年，今年結合親子嘉年華將前進13區辦理，今天第2場次移師桃園市文化局的圖書館總館，下午好書交換開跑，湧入爆滿人潮搶書、挖寶，不少民眾有備而來，拉著行李箱、菜籃或推車來裝戰利品，一口氣抱走二、三十本的大有人在，還有人目標跑遍13場次挖寶，市府文化局指出，事前收書近1萬本，預計跑完13區將累計換3萬本。

桃園市立圖書館今年暑期7月至9月份以「閱讀運動會」為主題，將陸續在13區各辦1場親子嘉年華，系列活動包含好書交換、趣味闖關、DIY特色手作、兒童劇表演、氣球偶遊園等豐富節目，參加活動還可摸彩，有機會抽中平板電腦、腳踏車等大獎，吸引親子家庭參與。

市府文化局指出，為配合閱讀運動會親子嘉年華的好書交換活動，已提前於6月份透過各圖書分館進行收書，民眾憑好書換書卡即可到嘉年華現場交換好書，6月份收書結束，就已募集到近1萬本書，嘉年華活動現場仍開放收書，預計活動結束可換出3萬本書，比去年要多。

閱讀運動會親子嘉年華第2場今天在市府文化局進行，文化局廣場湧入親子玩闖關，5樓自修室則同步進行好書交換，現場分童書、一般書等書籍類別，民眾參與踴躍，將整個自修室擠得水洩不通，有的人翻書挑選，連忙裝進自備的袋子，也有人窩在牆角看書沉浸書香世界。

家住八德的市民吳信龍和妻小一家4口來報到，一口氣搬走23本書，戰果不俗，吳說，已是第2年參與，好書交換讓他們能捐出家中堆積書籍，並換一批沒看過的書，立意良善，事先已經捐出104本書，代表可換回等量的書籍，家人也擬定戰略，預計將參與至少9場好書交換活動，自己愛看歷史書籍，太太鎖定懸疑小說，大家分頭挖寶，也可認識各區圖書館特色。