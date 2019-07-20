竹塹國樂節 音樂劇「彼得與狼」改編國樂版

2019-07-20 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



「2019竹塹國樂節」系列活動高潮迭起，今天上午在文化局演藝廳舉辦「2019竹塹國樂節」專題記者會活動。圖／市府提供 分享 facebook

「2019竹塹國樂節」系列活動高潮迭起，今在文化局演藝廳舉辦「2019竹塹國樂節」專題記者會活動，由音樂大師陳中申與新竹市立青少年國樂團演出普羅高飛夫著名音樂劇「彼得與狼」國樂版，陳中申指導新竹市立青少年國樂團的孩子們，運用國樂的聲響，表現出彼得與狼輕鬆且歡樂的氣息。

新竹市文化局指出，7月21日將由新竹市立青少年國樂團與獲3座金曲獎的指揮家陳中申共同合作，帶來普羅高飛夫著名的音樂劇《彼得與狼》，將樂曲重新編配國樂器，以輕鬆、幽默的音樂搭配旁白及有趣的劇情，展現台灣國樂的多元表現力及親和力。

此外，21日晚上在北大公園另推出第2場戶外演出「狂吹猛打」，新竹青年國樂團吹打團首次與南華大學Drum擊樂團合作，帶來精采的傳統樂曲《賀新春》、《沖天炮》、《牛鬥虎》、《喜酒歌》、《龍騰虎躍》等特色曲目及一連串震撼、活躍、激勵人心的吹打樂音。

文化局表示，7月26日「雙城會」特別邀請新加坡國立大學與國立交通大學、清華大學進行交流演出，三校除互相學習增進國樂造詣外，更展現竹市深耕國樂教育豐碩成果。

至於7月28日「聚菁匯城」閉幕音樂會演出，特別邀請台灣、馬來西亞、新加坡、香港等地著名的民族青年樂團齊聚，由新竹青年國樂團藝術總監劉江濱指揮，邀請兩岸三地的胡琴名家楊雪合作演繹張朝所譜的《太陽祭》，為國樂迷帶來撼動人心的音樂饗宴，替竹塹國樂節畫下一個完美的句點。

副市長沈慧虹表示，竹塹國樂節自2011年開辦已邁入第9個年頭，9年來除邀請眾多海內外優秀國樂團體、演奏家前來交流演出外，並培育眾多莘莘學子投入國樂學習領域，打造完善的國樂交流平台，已成竹市藝文品牌亮點。