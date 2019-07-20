親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

青少年暑期新體驗 竹市警首辦實用射擊營

2019-07-20 13:04聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為培養青少年在暑假從事健康休閒活動，新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用射擊體驗營」，希望透過活動體驗，培養學員服從、互助、互信及溝通等觀念，同時提供暑假正當休閒娛樂，促進青少年身心均衡發展。

新竹市警局於今年首次與新竹市體育會軟式氣槍委員會舉辦「IPSC實用射擊體驗營」，IPSC全名為International Practical Shooting Confederation，中文譯為國際實用射擊協會，發展已經有40年，在台灣則由台灣實用射擊協會致力於推廣國內實用射擊運動競賽，宗旨是在思考與技術並重的訓練下，達到正確、安全用槍的目的。

警方指出，一般民眾談到「槍枝」，多半會有「危險」、「犯罪」等負面聯想，但「射擊」已經是國際賽事的競技項目，只要擁有正確的法律觀念及安全運動常識，射擊運動中可培養穩定性、耐力與挫折容忍力，本次活動對於學員訓練用槍、射擊安全及移動動作等均有嚴格要求，在訓練員的介紹和指導下，學員們個個興高采烈、躍躍欲試，想要大展身手。

本次活動課程豐富，包括「氣槍介紹四大安全守則」、「實用射擊運動教學」課程後，學員們在教練的指導下體驗實槍射擊。另外也安排「法律小百科」，向學員們宣導「防制少年涉毒及販（運）毒、少年被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情行業」等觀念，避免青少年被引誘犯罪或被害。

新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用...
新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用射擊體驗營」。圖／警方提供
分享
新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用...
新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用射擊體驗營」。圖／警方提供
分享

新竹體育幫派
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

苗縣環保局推紙錢集中燃燒 今年度累計已達300公噸

2019-07-20 08:16

「咱攏是社頭人」搬演大溪社頭文化新舊對話

2019-07-20 08:16

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

國際動漫展開幕 一比一Marvel英雄公仔超吸睛

2019-07-20 08:14

漫步福基村老屋群 穿龍偕街看星光電影

2019-07-19 23:23

苗栗市火車頭園區開發 估需9億多元

2019-07-19 23:20

準備好再上路...參加機車駕訓班 竹市最高補助2千

2019-07-19 23:15

訪鄭文燦辦公室 小小市長：取消寒暑假作業、設兒童YouBike

2019-07-19 23:09

桃市91間私幼加入準公幼 簽約率48.4%六都之冠

2019-07-19 23:03

桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

新竹市第2警分局獲贈偵防車 今舉行贈車儀式

2019-07-19 11:58

體驗多元職業世界 小學生：像真的變成模特兒和演員

2019-07-19 11:37

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

水利局普查雨水下水道 發現超誇張

2019-07-20 10:50

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

防災清淤 柯文哲：去年清6000公里、10萬頓汙泥

2019-07-20 11:26

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07

高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

亞洲矽谷計畫將進駐竹科X基地 盼成人工智慧物聯網聚落

2019-07-19 16:33

高雄楠梓日雨量累積破190毫米！軍警冒雨出動

2019-07-20 11:41

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

高雄遭雨襲又傳疫情 前鎮噴藥煙霧誤傳火警

2019-07-20 11:44

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35

唯一就近出入道路被封閉！台南鐵路地下化 回家繞路1公里

2019-07-19 23:41

父列不分區就放棄連任？呂孫綾：民進黨不流行換柱

2019-07-20 11:25

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top