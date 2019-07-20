青少年暑期新體驗 竹市警首辦實用射擊營

2019-07-20 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



為培養青少年在暑假從事健康休閒活動，新竹市警局與新竹市體育會軟式氣槍委員會配合，今在新竹34號油庫辦理「IPSC實用射擊體驗營」，希望透過活動體驗，培養學員服從、互助、互信及溝通等觀念，同時提供暑假正當休閒娛樂，促進青少年身心均衡發展。

新竹市警局於今年首次與新竹市體育會軟式氣槍委員會舉辦「IPSC實用射擊體驗營」，IPSC全名為International Practical Shooting Confederation，中文譯為國際實用射擊協會，發展已經有40年，在台灣則由台灣實用射擊協會致力於推廣國內實用射擊運動競賽，宗旨是在思考與技術並重的訓練下，達到正確、安全用槍的目的。

警方指出，一般民眾談到「槍枝」，多半會有「危險」、「犯罪」等負面聯想，但「射擊」已經是國際賽事的競技項目，只要擁有正確的法律觀念及安全運動常識，射擊運動中可培養穩定性、耐力與挫折容忍力，本次活動對於學員訓練用槍、射擊安全及移動動作等均有嚴格要求，在訓練員的介紹和指導下，學員們個個興高采烈、躍躍欲試，想要大展身手。