「咱攏是社頭人」 搬演大溪社頭文化新舊對話

2019-07-20 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園大溪大禧系列活動，歷經半年田野調查及排演，文化劇場「咱攏是社頭人」昨晚演出。這齣與當地社頭傳承有的戲劇，演員陣容有一半是大溪居民及當地頭社藝陣者，詮釋演出更加生動、精采，今天晚上6點半在大溪綜合運動公園天幕球場還有一場演出，白天時段，另有台、日、馬來西亞傳統藝能表演。

大溪社頭文化 傳承百年

大溪社頭文化源自每年農曆6月24日普濟堂關聖帝君聖誕慶典，日治時期大溪街區各行各業成員會組成「社頭」參與遶境，因其成員背景而各有特色，例如「協義社」（木器業）的「墨斗陣」、「興安社」（商人）的「大算盤」等，反映在地的歷史文化發展，也凝聚不同社群的向心力，該項傳統從日治時期開始持續至今已有百年，目前仍有34個大溪在地的社頭每年自發參與遶境。

「咱攏是社頭人」由謝淑靖導演、林政勳編劇，透過大溪社頭六二四遶境情境，描寫新舊社頭間的衝突，展開精采戲對話，劇中呈現親情、愛情，並以新舊社頭間的觀念差異，面臨外來社頭刺激，重新思考參與大溪六二四的初衷。

4個田調 深入訪談新舊社頭

導演與編劇選擇當地4個社頭進行田野調查訪談，表達各自意見、產生對話。舊社頭選擇訪談今年即將百年的協義社，以及歷史悠久最早做神轎的同人社，同人社每年都走在隊伍最後，常常到半夜3點才入廟，卻有頭有尾、有始有終的神轎精神，喚起所有社頭回到初心。

此外，新社頭訪問哪德社與近年來十分受注目的嘉天宮，發現有很多年輕人創立以現代方法傳承舊傳統為念的新社頭，以有體力與熱情與具創新管理的結構去傳承，開拓對內對外更多的認同與榮譽感。

劇中父子心結 呈現新舊衝突對話

劇中有新興社頭強烈的電音、鋼管舞，擾亂傳統社頭練習，引出社頭耆老與兒子暗藏多年的父子心結，以及不同社頭的姻親，彼此諜對諜逗趣生動的陣頭較勁故事，也喚醒老社頭曾經也血氣過的年輕過往。但新的也好、舊的也好，要緊的是，大家都是為了向關聖帝君表達感恩的心情。直到六二四的那天，同人社的第一頂神轎，帶大家回到遶境的初始，聚焦信仰的初衷。