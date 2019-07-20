影／苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣銅鑼山區「哈比丘」，走進園區，宛若來到迷你夢幻童話世界，園長吳宗樺從構思到蓋出「哈比丘」歷時8年。他說，當初因為喜歡泰迪熊，想幫熊蓋一間房，自己畫出設計圖後，朋友跟他說「這就是魔戒場景的哈比屋」，不過他說，他還沒看過魔戒。色彩繽紛哈比屋，已成為網路熱門打卡點，今年7月中旬正式營運，吳宗樺說，這裡猶如夢幻的童話世界，希望讓遊客心靈放鬆。

吳宗樺說，平常在市區生活，來到銅鑼山區，走進哈比丘，猶如童話世界，他蓋4個哈比屋，每個主題不同，之後會陸續蓋，希望打造哈比屋王國，未來希望在哈比屋內舉辦展覽。

園長吳宗樺原本是吉他老師，8年前被泰迪熊的可愛吸引，構思想幫熊蓋房子，2016年10月開啟山洞園區的設計，他說，蓋哈比屋期間，遇到重重困難，要如何挖山洞、防止土石流，屋頂設計等，過程中還曾遇到工程詐騙，一路走來感謝家人支持。

大小朋友來此看到哈比屋，猶如來到夢幻童話世界。「叩！叩！叩！有人在嗎？」好奇敲著門，色彩繽紛哈比屋，山區內遙望天際，竹林包圍著，風吹著聽著竹林沙沙聲響，讓人遠離城市煩惱。