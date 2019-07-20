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國際動漫展開幕 一比一Marvel英雄公仔超吸睛

2019-07-20 08:14聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

2019桃園國際動漫大展昨起一連10天在桃園展演中心舉行，今年邁入第8屆，主題以「時代X我的英雄」為主軸，展場中陳設多個熱門英雄公仔，包括人氣很夯的鋼鐵人、雷神索爾、黑豹等知名電影主角，現場邀請到不少漫畫大師，桃園市長鄭文燦也到現場參加開幕式活動，陪民眾一同迎接盛大的動漫大展。

今年動漫大展展期至28日，為期10天，為讓民眾飽覽不同漫畫家的風格，桃園市文化局邀請5國、共10名國內外漫畫高手一同展出作品，其中包括MARVEL蜘蛛人、DC蝙蝠俠等美漫英雄作畫大師ALAN QUAH及JIMBO SALGADO，曾繪製《假面騎士》的「日本機器人動漫教父」山田五郎、「港漫江湖傳奇」袁家寶與馬來西亞人氣漫畫家李國靖，將和台灣漫畫英雄廖文彬、黃熙文、鄭硯允、夏宜嵐、AMURO阿姆羅等。

鄭文燦出席動漫展時，談及近期日本動漫界的悲劇、京都動漫公司縱火事件，他表示，不少知名動漫卡通，例如神奇寶貝、我們這一家，都是由京都動漫公司出產，這次縱火事件導致許多動漫家不幸罹難是動漫界的大損失，鄭文燦說，感到不捨外，也要想辦法讓動漫作品流傳下去。

展場中更展出鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、蝙蝠俠、黑豹一比一的巨型公仔，讓民眾感受英雄就在身邊，吸引民眾前來朝聖，7月20日「英雄大集結-動漫野餐派」更邀請民眾一起來cosplay；7月21日在展演廳會舉辦「盛夏飆高音-動漫熱樂祭」，由人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間演奏耳熟能詳的動漫音樂；7月27日有「變身X閃耀盛世-COSPLAY大賽」；7月28日「搖擺FUN一夏-動漫瘋跳趴」邀請超萌人氣舞團Princess、Camellia茶花苗、Bonnie Bunny等一起嗨翻這個暑假。

另外，最特別的是中壢馬祖新村眷村文創園區增設「迷你展區」，以風靡全球的卡通「蠟筆小新」為故事場景，融入眷村特有空間特色，打造「蠟筆小新到我家」! 生動有趣的卡通場景勢必成為動漫展期間熱門的打卡拍照景點。

2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」...
2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，桃園市長鄭文燦也到現場參加開幕式活動。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」...
2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，陳設許多一比一英雄公仔，十分吸睛。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」...
2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，陳設許多一比一英雄公仔，十分吸睛。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」...
2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，陳設許多一比一英雄公仔，十分吸睛。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」...
2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，陳設許多一比一英雄公仔，十分吸睛。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園國際動漫大展28日前在桃園展演中心舉辦，今年主題以「時代X我的英雄」為策展主軸，陳設許多一比一英雄公仔，十分吸睛。記者陳夢茹／攝影
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卡通鄭文燦蝙蝠
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