親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市楊梅區三元街、新農街路口長期以來下大雨便造成嚴重淹水，附近住家社區、商店多人車通行受影響，過去雖然設法改善，但是加深加寬部分下水道的做沒去一直看不見效果，市府水務局最近執行另一項改善工程，市議員涂權吉和里長們認為還是有問題，日前邀集相關單位會勘，要求水務局施工時，合併改善周邊排水路線才能解決水患問題。

涂權吉和里長吳錦鴻表示，三元街、新農街遇大雨積水嚴重的問題根結，在於上方三民路流入三元街的水量大又急，三元街下水道的水要流入新農街，水溝卻比新農街的低，等到8分滿以後才能流入新農街，結果大雨來襲時宣洩不及造成雨水回堵，導致路面嚴重積水。

涂權吉邀集水務局、台電、自來水公司管線單位會勘，里長等人建議應該在三民路就把雨水導入旁邊的頭重溪，減少往三元街的雨水量，另外，新農路的排水溝要加大加深，才能使三元街的雨水順利排入新農街，水務局目前只做往鐵路方向的排水工程，很難解決對三元街、新農路口這邊的積水。

涂權吉說，已經請水務局研擬趁現在執行改善工程時，追加新農街排水溝加寬、加深工程，同時請自來水公司、中華電信也要配合遷移管線，避免影響水流斷面，水務局和楊梅區公所都同意儘快發包施工。

楊梅區三元街、新農街路口下大雨就嚴重淹水，會勘後要求採取新農街水溝加寬加深等措施...
楊梅區三元街、新農街路口下大雨就嚴重淹水，會勘後要求採取新農街水溝加寬加深等措施因應。圖／桃園市議員涂權吉服務處提供
分享
桃園市楊梅區三元街、新農街路口長期以來下大雨便造成嚴重淹水。圖／桃園市議員涂權吉...
桃園市楊梅區三元街、新農街路口長期以來下大雨便造成嚴重淹水。圖／桃園市議員涂權吉服務處提供
分享

台電工時淹水
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

新竹市第2警分局獲贈偵防車 今舉行贈車儀式

2019-07-19 11:58

體驗多元職業世界 小學生：像真的變成模特兒和演員

2019-07-19 11:37

重汙染將在關西設廠？ 恐汙染水源鄉親反對

2019-07-18 23:05

雙潭四季小旅行 體驗「慢遊」生活

2019-07-18 23:00

颱風惹禍 南寮大道變沙道 竹市府封道清沙

2019-07-18 22:58

桃園中山路流浪犬聚集 抓小放大惹議

2019-07-18 22:53

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可以從這點來斷定

2019-07-19 18:56

高雄下大雨 市府鳳山行政中心前淹水半輪胎

2019-07-19 16:16

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41

韓國瑜憂入夜暴雨最劇 點名這4處嚴加戒備

2019-07-19 19:12

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

影／高雄豪雨 水沖大寮淹三民

2019-07-19 17:36

高雄暴雨釀多起淹水受困 韓國瑜進駐災害應變中心

2019-07-19 17:37

「足不爽啦！」高雄鳥松、仁武積水達大腿 居民忙鏟水

2019-07-19 18:14

高市午後時雨量最高逾100毫米 雨勢小後淹積漸退

2019-07-19 18:05

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

豪雨襲高雄 停電戶達2萬7759戶

2019-07-19 18:41

去年沒淹今年淹 高市民要求落實清疏治水

2019-07-19 21:47

影／雷雨來襲！屏東閃電打雷不斷 網友：索爾發威？

2019-07-19 17:01

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

雨用炸的 台南傍晚南區時雨量破89毫米

2019-07-19 20:11

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

影／高雄三民淹水深及腰 國軍出動抽水機涉水救援

2019-07-19 21:47

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

南部豪雨災情 高雄鳥松區汽車淹水受困救出8人

2019-07-19 17:41

高雄午後豪雨 韓國瑜：是給各局處公所的壓力測試

2019-07-19 19:29

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

高雄今午豪大雨市區多處積水 中央與地方統計不一

2019-07-19 18:13

影／受低壓雲帶影響 高雄市區豪雨淹水

2019-07-19 16:59

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

雨炸高雄成災 韓國瑜：水退得比以前快

2019-07-19 20:26

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top