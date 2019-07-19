桃園楊梅三元街、新農街口大雨就淹 議員籲改善排水路

2019-07-19 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市楊梅區三元街、新農街路口長期以來下大雨便造成嚴重淹水，附近住家社區、商店多人車通行受影響，過去雖然設法改善，但是加深加寬部分下水道的做沒去一直看不見效果，市府水務局最近執行另一項改善工程，市議員涂權吉和里長們認為還是有問題，日前邀集相關單位會勘，要求水務局施工時，合併改善周邊排水路線才能解決水患問題。

涂權吉和里長吳錦鴻表示，三元街、新農街遇大雨積水嚴重的問題根結，在於上方三民路流入三元街的水量大又急，三元街下水道的水要流入新農街，水溝卻比新農街的低，等到8分滿以後才能流入新農街，結果大雨來襲時宣洩不及造成雨水回堵，導致路面嚴重積水。

涂權吉邀集水務局、台電、自來水公司管線單位會勘，里長等人建議應該在三民路就把雨水導入旁邊的頭重溪，減少往三元街的雨水量，另外，新農路的排水溝要加大加深，才能使三元街的雨水順利排入新農街，水務局目前只做往鐵路方向的排水工程，很難解決對三元街、新農路口這邊的積水。