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影／10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市鐵路一村及毗鄰的鐵道文物展示館，獲中央支持朝大型的「火車頭園區」進行整體開發，客委會最近完成先期規畫並向地方辦理說明會，未來園區內有記憶通廊、時光列車展示區、模擬駕駛區、火車餐廳等多項設計，都透過動畫影像顯露「雛形」，全案概估總經費高達9億多元。

此外，縣府針對火車頭園區的整體規畫案，年底前將先在當地設置「願景館」，呈現園區過去與未來，盼成為園區計畫啟動前的第一個亮點。

行政院長蘇貞昌月前訪視鐵路一村及苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，認為應整合鐵道文物展示館珍貴的鐵道文物、投煤練習場、老火車頭等資源，擴大開發為「火車頭園區」，打造成苗栗觀光亮點；開發案涉及中央不同部會，目前由客委會主導，規畫案近期將提報行政院討論並爭取核定。

客委會委託建築師事務所，昨天下午邀苗栗市各里長在鐵路一村「紅磚屋」辦理園區先期規畫說明會，簡報園區未來的規畫設計、動線等概況；火車頭園區規畫面積約2公頃，範圍涵蓋鐵路一村舊宿舍、鐵道文物展示館及周邊廣場區等。

園區將以空橋連結現有的苗栗火車站空橋，入口設計360度轉車盤廣場，場館2樓規畫記憶通廊，時光列車展示區分為2樓的歷史迴廊及1樓的時光月台，分別從上方、平面觀賞展示車輛，園區內還有模擬駕駛區、投煤體驗區、文物展示館、鐵道公園及半戶外展區及火車餐廳，會中並播動畫將園區配置鮮活呈現。

苗栗縣文化觀光局指出，火車頭園區預計以5年計畫推動開發，在園區開發前，縣府現已獲中央補助在今年底先設置「願景館」，介紹園區過去的鐵道文化歷史，還有未來的開發願景，透過AR、VR等科技，讓遊客感受體驗，並呈現火車頭園區的開發遠景。

火車頭園區開發預定地緊鄰苗栗火車站，涵蓋鐵路一村舊宿舍、苗栗鐵道文物展示館、廣場...
火車頭園區開發預定地緊鄰苗栗火車站，涵蓋鐵路一村舊宿舍、苗栗鐵道文物展示館、廣場等區塊。記者胡蓬生／攝影
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行政院支持「火車頭園區」開發計畫，客委會18日下午在鐵路一村紅磚屋辦理先期規畫說...
行政院支持「火車頭園區」開發計畫，客委會18日下午在鐵路一村紅磚屋辦理先期規畫說明會。記者胡蓬生／攝影
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火車頭園區開發預定地緊鄰苗栗火車站，涵蓋鐵路一村舊宿舍、苗栗鐵道文物展示館、廣場...
火車頭園區開發預定地緊鄰苗栗火車站，涵蓋鐵路一村舊宿舍、苗栗鐵道文物展示館、廣場等區塊。記者胡蓬生／攝影
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鐵道文物願景
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