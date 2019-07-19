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影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

許多年輕學子利用暑假考取機車駕照，但新手上路狀況多，新竹區監理所指出，18歲剛拿到機車駕照每百人就有7、8人發生傷亡事故，比例很高，為鼓勵考照前參加機車駕訓班，竹市監理站與新竹客運駕訓班合作，駕訓費用3千元，最高補助2千元，共有100個名額，希望加強養成正確駕駛行為與防禦駕駛觀念，確保行車安全。

警政署統計，106年騎乘機車死亡者共864人，占總死亡人數近6成，新竹區監理所所長林翠蓉說，機車傷亡事故肇事原因前6項皆與駕駛人的交通安全觀念相關，機車考照及格率約5成，但很多人拿到駕照只是會騎，缺乏道路駕駛安全觀念，造成那麼高的傷亡，交通部推機車駕駛教育補助，希望比照汽車考照模式，先去駕訓班學習正確駕駛觀念及技術再考駕照。

林翠蓉說，11月22日前參加普通重機駕訓班考取駕照可獲交通部補助1千元，新竹市有1百個名額，額滿為止，全市只有新竹客運駕訓班設有機車駕訓班，費用3千元，竹客駕訓班加碼補助1千元，等於僅需負擔1千元。

她說，機車駕訓班每周一開課，周四原地考照，3天課程包括交通法規、機車構造等6小時學科及防禦駕駛、道路駕駛情境模擬、駕駛技術等10小時術科課程，透過完整的機車安全教育訓練，可得到正確安全的駕駛觀念，花費不多，希望要考照的年輕人透過駕訓學習模式，將來上路可以更全安，也呼籲家長鼓勵孩子參加。

另外，新竹市監理站與中華大學在新竹客運駕訓班架設機車駕駛訓練VR虛擬實境模擬器，提供學員輔助訓練，林翠蓉說，很多路況沒有實際面臨不知道危險性有多高，藉由虛擬的道路環境與路況，讓大家體會危險駕駛行為可能造成的後果，培養正確的駕駛行為，這套系統展示至8月1日，也開放民眾體驗。

新竹市監理站與中華大學在新竹客運駕訓班架設機車駕駛訓練VR虛擬實境模擬器，8月1...
新竹市監理站與中華大學在新竹客運駕訓班架設機車駕駛訓練VR虛擬實境模擬器，8月1日前開放體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市監理站與中華大學在新竹客運駕訓班架設機車駕駛訓練VR虛擬實境模擬器，提供機...
新竹市監理站與中華大學在新竹客運駕訓班架設機車駕駛訓練VR虛擬實境模擬器，提供機車駕訓班學員輔助訓練。記者黃瑞典／攝影
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新竹客運駕訓班設有新竹市唯一的機車駕訓班，費用3千元，最高可補助2千元。記者黃瑞...
新竹客運駕訓班設有新竹市唯一的機車駕訓班，費用3千元，最高可補助2千元。記者黃瑞典
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新竹客運駕訓班設有新竹市唯一的機車駕訓班，費用3千元，最高可補助2千元。記者黃瑞...
新竹客運駕訓班設有新竹市唯一的機車駕訓班，費用3千元，最高可補助2千元。記者黃瑞典
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駕訓班新竹駕照
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