道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議員陳光軒19日以議會專案小組召集人身分，召集苗縣各級行政機關及各事業管線單位召開「苗栗縣管線共構」專案會議，盼取得各單位共識，減少道路因不同管線修繕時開挖造成損害。苗縣工務處指出，已擬定苗縣共同管道設置管理辦法，有初步版本，會再依縣府法制科相關意見修改；另外，新修正的苗縣挖掘道路埋設管線自治條例，已報請中央核定，待中央核定後公告實施。

議員陳光軒說，民眾對道路養護陳情案件，高居1999縣民熱線之首，突顯苗栗縣路平問題長期是縣民最不滿意的一環。根據營建署106年度相關考評計畫，苗栗縣道路損壞及平坦度的評鑑，是倒數第二名，地下管線共構確實有必要，請工務處針對部分來做努力。

工務處指出，營建署的106年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，應以整體來看，苗縣列為乙等，列乙等的有5縣市，苗栗縣、新竹市、嘉義縣、雲林縣與屏東縣；市區道路養護主要是各鄉鎮市公所，縣府會對鄉鎮市公所考核。

陳光軒說，要求縣府協調管線單位逐年將縣內人、手孔蓋下地，縣府承諾計畫將縣內70%以上的孔蓋下地，減少孔蓋因變形衍生交通安全、國賠問題，請工務處協調相關單位，讓下地率提高。

陳光軒說，希望縣府工務單位，對不願參加管線共構事業管線單位，整理疑義與問題，作為日後管線共構參考依據，整合所有單位，讓未來苗栗縣因管線共構，讓道路挖掘一勞永逸，避免不必要開挖工程，給民眾平坦舒適順暢道路。

陳光軒指出，管線共構目的減少道路因各管線單位的開挖，造成交通的不便與安全，將公共設施管線、事業機關管線等管線以共同管道構造形式加以管理，未來可大量減少道路開挖，施工人員只需進入箱涵就能作業，可有效管理與減少道路挖掘造成影響。