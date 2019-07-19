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道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣議員陳光軒19日以議會專案小組召集人身分，召集苗縣各級行政機關及各事業管線單位召開「苗栗縣管線共構」專案會議，盼取得各單位共識，減少道路因不同管線修繕時開挖造成損害。苗縣工務處指出，已擬定苗縣共同管道設置管理辦法，有初步版本，會再依縣府法制科相關意見修改；另外，新修正的苗縣挖掘道路埋設管線自治條例，已報請中央核定，待中央核定後公告實施。

議員陳光軒說，民眾對道路養護陳情案件，高居1999縣民熱線之首，突顯苗栗縣路平問題長期是縣民最不滿意的一環。根據營建署106年度相關考評計畫，苗栗縣道路損壞及平坦度的評鑑，是倒數第二名，地下管線共構確實有必要，請工務處針對部分來做努力。

工務處指出，營建署的106年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，應以整體來看，苗縣列為乙等，列乙等的有5縣市，苗栗縣、新竹市、嘉義縣、雲林縣與屏東縣；市區道路養護主要是各鄉鎮市公所，縣府會對鄉鎮市公所考核。

陳光軒說，要求縣府協調管線單位逐年將縣內人、手孔蓋下地，縣府承諾計畫將縣內70%以上的孔蓋下地，減少孔蓋因變形衍生交通安全、國賠問題，請工務處協調相關單位，讓下地率提高。

陳光軒說，希望縣府工務單位，對不願參加管線共構事業管線單位，整理疑義與問題，作為日後管線共構參考依據，整合所有單位，讓未來苗栗縣因管線共構，讓道路挖掘一勞永逸，避免不必要開挖工程，給民眾平坦舒適順暢道路。

陳光軒指出，管線共構目的減少道路因各管線單位的開挖，造成交通的不便與安全，將公共設施管線、事業機關管線等管線以共同管道構造形式加以管理，未來可大量減少道路開挖，施工人員只需進入箱涵就能作業，可有效管理與減少道路挖掘造成影響。

陳光軒建議，縣府正辦理汙水下水道用戶接管工程，趁此時機取得各管線單位共識，規劃管線共構並在都市計畫通盤檢討時納入。

苗栗縣議員陳光軒19日以議會專案小組召集人身分召集苗縣各級行政機關及各事業管線單...
苗栗縣議員陳光軒19日以議會專案小組召集人身分召集苗縣各級行政機關及各事業管線單位召開「苗栗縣管線共構」專案會議，盼取得各單位共識，減少道路因不同管線修繕時開挖造成損害。記者劉星君／攝影
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