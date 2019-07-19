桃市準公共幼兒園簽約率六都之冠 學費每月不到4500元

2019-07-19 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園為準公共幼兒園宣傳，目前桃園市符合條件的幼兒園共有188間，截至今年7月10日止，已有共計91間私立幼兒園加入，桃園市長鄭文燦表示，準公共幼兒園政策已經上路，簽約率高達48.4%，居六都之冠，提供家長育兒的新選擇。

市府近年積極增設公立及非營利幼兒園，統稱為「公共化」，準公共幼兒園政策將於今年8月開始施行，鄭文燦舉例說明，若私立幼兒園平均收費為9000元，在準公共化補助4500元後，家長僅需負擔4500元；非營利幼兒園學雜費約為3500元；公立幼兒園學雜費則為2500元，在政府積極推動準公共幼兒園政策下，學費差距就會縮小，鄭文燦表示，小孩是甜蜜的負擔，在幼兒教育上希望「甜蜜多一點、負擔少一點」。

私立幼兒園加入準公共幼兒園政策有一定的壓力，部分家長會質疑私立幼兒園成為準公共幼兒園後，學費下降是否會影響到教學品質，另有些人會認為，私立幼兒園是因為招生壓力過大、招不到人才會加入。對此柏克來幼兒園園長姜瑞蘭表示，柏克來幼兒園4月份開始招生後已經額滿，並不是因為招生壓力才會選擇加入，且成為準公共幼兒園後教學品質絕不會下滑，姜瑞蘭說，參加成為準公共幼兒園一方面像是在做功德、一方面能讓家長省錢，反應都相當熱烈。