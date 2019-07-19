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桃市準公共幼兒園簽約率六都之冠 學費每月不到4500元

2019-07-19 16:51聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園為準公共幼兒園宣傳，目前桃園市符合條件的幼兒園共有188間，截至今年7月10日止，已有共計91間私立幼兒園加入，桃園市長鄭文燦表示，準公共幼兒園政策已經上路，簽約率高達48.4%，居六都之冠，提供家長育兒的新選擇。

市府近年積極增設公立及非營利幼兒園，統稱為「公共化」，準公共幼兒園政策將於今年8月開始施行，鄭文燦舉例說明，若私立幼兒園平均收費為9000元，在準公共化補助4500元後，家長僅需負擔4500元；非營利幼兒園學雜費約為3500元；公立幼兒園學雜費則為2500元，在政府積極推動準公共幼兒園政策下，學費差距就會縮小，鄭文燦表示，小孩是甜蜜的負擔，在幼兒教育上希望「甜蜜多一點、負擔少一點」。

私立幼兒園加入準公共幼兒園政策有一定的壓力，部分家長會質疑私立幼兒園成為準公共幼兒園後，學費下降是否會影響到教學品質，另有些人會認為，私立幼兒園是因為招生壓力過大、招不到人才會加入。對此柏克來幼兒園園長姜瑞蘭表示，柏克來幼兒園4月份開始招生後已經額滿，並不是因為招生壓力才會選擇加入，且成為準公共幼兒園後教學品質絕不會下滑，姜瑞蘭說，參加成為準公共幼兒園一方面像是在做功德、一方面能讓家長省錢，反應都相當熱烈。

為了獎勵準公共化，中央會提供20萬至40萬元不等的獎勵金，凡加入準公共的私幼，依幼兒園規模分別獎勵，90人以下者獎勵20萬元；91-180人者30萬元；181人以上者40萬元，各園可視需求彈性運用獎勵金，以提升辦學品質，用來購買設備及教材。就讀準公共幼兒園的2至5歲幼兒，家長每月繳費不超過4500元；若有第3名以上子女，每月可再減1000元，意即每月繳費上限為3500元；倘若有中低收及低收身分資格者則免繳費。教育部順應民意，再次延長申請時間至108年7月31日，家長可隨時至全國教保資訊網（https://www.ece.moe.edu.tw/）查閱108學年度準公共幼兒園清冊、掌握最新消息。

桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立...
桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立幼兒園加入，更邀請到市長鄭文燦蒞臨現場。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立...
桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立幼兒園加入，更邀請到市長鄭文燦蒞臨現場。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立...
桃園市政府今日上午在私立柏克來幼兒園舉行準公共幼兒園宣傳活動，已有共計91間私立幼兒園加入，更邀請到市長鄭文燦蒞臨現場。記者陳夢茹／攝影
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幼兒園鄭文燦
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