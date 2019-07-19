亞洲矽谷計畫將進駐竹科X基地 盼成人工智慧物聯網聚落

2019-07-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



亞洲‧矽谷物聯網產業大聯盟季會今天在交通大學舉行，新竹市長林智堅與國發會副主委鄭貞茂共同宣布國發會設立的亞洲‧矽谷計畫將進駐竹科X基地設立新竹辦公室，加強與竹市產業連結，帶動創新科技發展，林智堅感謝聯盟與各企業支持，期待新竹市能進化為結合人工智慧與物聯網的產業聚落。

亞洲‧矽谷物聯網產業大聯盟由宏碁、聯發科、研華和7大產業聯盟共同發起，會員超過400個，來自企業、產業公協會及新創公司，聯盟是新創企業、物聯網聯盟、協會、廠商溝通平台，從研發、驗證到產品輸出，為台灣建立物聯網國家隊，以進軍國際，聯盟推動的65件智慧城市案竹市就占11案，與亞洲‧矽谷計畫已有緊密合作關係。

林智堅指出，亞洲‧矽谷計畫許多產業夥伴來自新竹，應與新竹有更多連結，他與國發會及桃園市長鄭文燦對於「亞洲．矽谷不能獨漏新竹市」有高度共識，進而推動「亞洲．矽谷在新竹」。

他說，竹市是全球重要的半導體產業聚落，全球前10大IC設計公司中就有7家設在新竹市，除了有竹科及5所大學，還有許多國家級研究中心可就近提供人工智慧、物聯網或5G通訊產業等來重發展所需能量。

林智堅表示，今年是亞洲‧矽谷計畫加速連結新竹市的關鍵年，未來亞洲・矽谷進駐竹科X後，將連結桃園市製造與新竹市的研發、設計能量，加強軟硬體整合積極向國際招商，亞洲・矽谷新竹辦公室位於竹科X計畫基地，未來市府將與竹科管理局、台肥、中油等單位合作打造成下一個世代的產業園區。

鄭貞茂說，很高興亞洲‧矽谷近期要在竹科X基地成立新竹辦公室，國發基金已將規定鬆綁，對新創團隊釋出利多，歡迎新創團隊申請，需要資金就找國發會，需要場域支持可找新竹市。

物聯網產業大聯盟榮譽會長施振榮表示，從亞洲‧矽谷的角度出發，新竹市是世界系統的中心，目前創新的核心都在竹市，亞洲代表的是市場，矽谷代表的是創新，面對產業轉型升級，需要企業新思維，也需要領導政府提出新機制，盼未來人工智慧物聯網的場域可以立基台灣。