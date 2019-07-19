「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市愛陪伴親子教育協會第2年辦小小市長營隊，30名小小市長今挺進市政大樓，與正牌市長鄭文燦面對面座談，還直搗12樓市長辦公室一窺究竟，鄭文燦開心介紹市長辦公室陳設，不僅有他去年發行的新書、3座五星級市長獎座，還有滿桌子待批公文，不少小小市長難得踏進市長辦公室都大開眼界，看到成堆公文忍不住笑說「比我的暑假作業還要多耶 ！」

台灣基督長老教會龍岡教會與桃園市愛陪伴親子教育協會從去年起於暑假，推出小小市長體驗營活動，由於限額30人，學童報名相當踴躍，今年30個名額仍舊秒殺，營隊今天也安排小小市長到市府參觀，瞭解市長平日的工作內容與市府運作模式，並和市長討論市政議題。

小小市長經分組討論後，當面向鄭文燦提案，希望未來不要有寒暑假作業，建議用市民卡紀錄參與的館舍或戶外活動，作為寒暑假活動的憑據，鄭文燦說，他自己學生時代也最討厭寫暑假作業，學校也會用返校日綁架學生，桃園今年暑假推出2800多個營隊，釋出5萬5000個名額，會請教育局研究除營隊以外，戶外活動是否可取代寒暑假作業，減輕孩子暑假負擔。

還有小小市長提議YouBike微笑單車太高，想騎卻沒辦法騎？鄭文燦也具體回應，市政的推動需要全盤考量，要考量人行與通道安全，他認為，可在封閉的公園或風景區嘗試推動兒童版的YouBike或親子協力車，他會請交通局研究看看是否能進一步推動。