新加坡公幼導入清大跨域創新教學受國際肯定

2019-07-19 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



國立清華大學竹師教育學院推動「清華STEAM學校」聯盟，發展跨域整合科學、科技、工程、藝術與數學的幼教及中小學「跨科學創藝」教學，受到國際肯定。清大校長賀陳弘今與新加坡公幼系統「My First Skool」簽約，將在新加坡東北部的新設幼兒園研發在地化的教材並培育師資，逐步推廣到逾140所公幼。

簽約典禮今在濱海灣金沙會議中心登場的「學習與分享嘉年華」舉行。清大由校長賀陳弘及竹師教育學院長林紀慧代表，與新加坡全國職工總會所設的「職總優兒學府」總裁陳智誠、總經理程愛玲，及支持該計畫的居家修繕連鎖企業Home-Fix董事長劉章祺、總經理林棟豪簽訂3年的合約。

清大指出，STEAM的前身為STEM，概念最早由美國國家科學基金會（NSF）的跨領域科學教育會議提出，跨域整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）與數學（Mathematics），後來再加上藝術 (Art)，成為STEAM。不同於傳統國語、數學、自然的分科教育，它強調跨科整合、重視動手實作的理念不只在美國吹起風潮，更迅速席捲全球教育界。

清大教育學院副院長王子華說，My First Skool是新加坡全國職工總會自1977年設立的公立幼教系統，目前共有超過140所幼兒園，希望引進「清華STEAM學校」聯盟所發展的幼教創客(maker)課程及協助他們培育師資。清大將在該系統新設的幼兒園推行先導計畫，發展2套在地化的英文課程，再逐步推廣到其他的幼兒園。

王子華說，「清華STEAM學校」聯盟自去年啟動以來，已有60所竹苗地區幼兒園、小學、國高中加入與第一線的老師共同合作，推動高品質的跨領域教學。

另外，清大幼教系助理教授丘嘉慧則帶領10名幼教系及幼教所的學生參加在新加坡舉行一連3天的「學習與分享嘉年華」，共有1800位星國幼教老師參與。清大則是唯一受邀展示教案的外國教育單位，丘嘉慧及學生則展示了針對3至5歲幼兒研發的新型運算思維創客課程。