新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



第24屆世界童軍大露營7月22日至8月2日，即將在美國西維吉尼亞州登場，共有139個國家、超過3萬4000名童軍參與，新竹縣有四所國高中、共6位學生獲選參加，將代表台灣與世界各地的童軍交流。

世界童軍大露營4年舉行1次，是童軍界的盛事，今年大露營主題為「Unlock a new world」開啟一個新世界，除了有超過3萬4000名童軍參與，加上大會國際服務隊，活動參與總人數高達4萬4200人，而中華民國代表團有750位，其中包括尖石國中的孫一及謝皓妤、成功國中的林俊廷、竹北高中的林子翔及侯䕒棋，以及六家高中的陳夏翎。

縣長楊文科表示，期望參與的童軍伙伴，能充分發揮發展自我智識及冒險的童軍精神，與其他國家童軍建立新友誼，打開國際視野，汲取新經驗與知識，並把握機會向世界各國行銷新竹縣的人文特色。

為了順利參加露營，學生們接受各方面的行前訓練。尖石國中的孫一說，在行前的集訓活動，認識了很多朋友，大家都為了參加世界大露營努力的在學習，包括繩結、急救、烹飪等課程，還有體能訓練、英語的練習等訓練課程。