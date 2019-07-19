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體驗多元職業世界 小學生：像真的變成模特兒和演員

2019-07-19 11:37聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

為提早發掘學生興趣及能力，讓國小學生能加入自我探索的行列，桃園市第二座「區域職業試探與體驗示範中心」在龍興國中今年3月開始營運，中心在學期中或寒暑假針對國小高年級生辦理藝術及家政職群體驗課程，昨天「仲夏夜之夢～化裝舞會」課程，讓學生們自己動手畫上舞台妝，學習伸展台儀態，並在成果發表秀中穿上表演服裝走秀，體驗藝術及彩妝相關產業活動，以寓教於樂的精神讓學生在愉快的體驗中學習與探索自我生涯興趣。

茄苳國小的陳同學表示，畫了舞台妝又穿上特別的服裝，感覺就像真的變成模特兒或演員，非常有趣，這活動真是太好了。「自己從來沒有畫過妝，體驗很新鮮」，中原國小的黃同學也說，雖然一開始有點不好意思，但後來覺得很好玩，未來有機會也想參加更多不同的體驗活動。　　

龍興國中職探中心以國小高年級學生藝術職群、家政職群的體驗為宗旨，這次課程在啟英高中專業教師介紹家政職群、藝術職群之後，小學生能體驗粉底、眉型、眼影、腮紅及口紅等彩妝繪製，並學習肢體展現及道具使用等舞台儀態，並在課程最後穿上職探中心準備的各種舞台服飾，實際體驗模特兒及舞台劇表演者在舞台上展演的情景。

啟英高中時尚造型科吳孟如主任指出，男女學生上課都很專心，不少男學生是第一次體驗化妝，每位學生都體驗到分組換裝、肢體開發、創意彩粧造型的課程，學生們積極參與，很高興能看到他們從一開始的有點陌生害羞，到課程後在舞會上勇敢展現自信，並發揮自己最大潛能，成為這場舞會中最亮眼的主角，啟發自己的亮麗舞台。

教育局長高安邦表示，國民中學區域職業試探與體驗示範中心，能讓學生從小學開始認識多元的職業世界，啟發學生思考自己未來的發展方向，為學生創造自發的學習目標。暑假期間除職探中心的課程外，教育局也補助桃園市各國中辦理119場暑期技藝教育育樂營，鼓勵各國中與高中職合作開辦抽離式技藝教育班、技藝教育專案編班及技藝社團，更有技藝教育競賽等活動，以全方位系統性支持學生探索自我，發展桃園市完備的技藝教育系統。

除了免費寒暑假營隊，中心也有學期中課程供各國小報名，提供家長與學生更多元優質的假期與學習機會，並鼓勵具有技藝性向的學生未來進入國中後，繼續修習技藝教育課程，讓學生多元展能，落實國家技藝教育。

啟英高中時尚造型科吳孟如主很高興能看見小學生上課後，在舞會上勇敢展現自信，並發揮...
啟英高中時尚造型科吳孟如主很高興能看見小學生上課後，在舞會上勇敢展現自信，並發揮自己最大潛能。記者鄭國樑／攝影
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小學生體驗粉底、眉型、眼影、腮紅及口紅等彩妝繪製。記者鄭國樑／攝影
小學生體驗粉底、眉型、眼影、腮紅及口紅等彩妝繪製。記者鄭國樑／攝影
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小學生由專業老師傳授舞台步和表演。記者鄭國樑／攝影
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高年級小學生成果發表秀中穿上表演服裝走秀，學習與探索自我生涯興趣。記者鄭國樑／攝...
高年級小學生成果發表秀中穿上表演服裝走秀，學習與探索自我生涯興趣。記者鄭國樑／攝影
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男生第一次學化妝是很難得的體驗。記者鄭國樑／攝影
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學生第一次學習化妝與幫自己上妝，覺得很新鮮。記者鄭國樑／攝影
學生第一次學習化妝與幫自己上妝，覺得很新鮮。記者鄭國樑／攝影
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