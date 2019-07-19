中輟樓華麗轉身 1層1戶成新銳藝術家創作舞台

2019-07-19 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中中輟樓經由建商接手後華麗轉身熱銷，建商順勢推出二期新成屋，主打1層1戶、1戶137坪，其中17樓毛胚屋還參與台中市政府文化局主辦的藝術亮點串連活動，提供新銳藝術家創作舞台，《我的感受不是你的感受—寧芮潔水泥創作展》即日起登場。

采揚建設、聖揚文化藝術基金會，與新銳藝術家寧芮潔合作，以「國美晴空II」做為《我的感受不是你的感受—寧芮潔水泥創作展》的展出場地，邀請寧芮潔依現場量身打造出3件大型裝置藝術、20件水泥藝品，以及14幅抽象油畫創作，參觀者可以近距離的感受、互動、注入自己的美感體驗，產生獨特的共鳴。

采揚建設總經理陳正哲說，「國美晴空II」步行即可到國美館與捷運綠線G11站，周邊生活機能、綠意休閒、藝文涵養，一層一戶坐擁四向大面開窗採光，電梯梯廳等同私家外玄關，可規畫4房、4衛、2廚房，做為企業招待所、自住等，深受企業主青睞。

采揚建設董事長王秉森表示，「國美晴空II」委請專業結構技師檢測，並出具結構安全證明，機電、弱電、瓦斯等都經過檢測及汰換；全棟窗框防水加強施作，屋頂層特別加強6層防水防護，防水施作完成後，經6天防水測試，確保施工品質、防水、隔熱無虞，提供5年防水保固加上2年設備保固。