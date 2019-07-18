影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣歷年來曾數度發現史前文化考古遺址，但開挖搶救出的石器、陶片等古文物，因欠缺適當展示保存場所，長期以來都堆置在倉庫收存，因年代久遠，甚至搬動時因碎裂「一件變多件」，縣府向文化部爭取設置的文物典藏空間即將竣工，提供考古文物適當保存環境。

西濱快速公路通霄白沙屯路段工程，多年前環評時發現「店子窩遺址」，4年前進行開挖搶救，挖掘出大批古代石器、陶片等文物，依出土文物調查，顯示店子窩遺址距今約有3300至4500年，當地先民已會農耕、捕魚，還會利用方法儲存食物。

公路總局當年將考古挖掘時間也納入施工期，出土的遺址文物全數移交苗栗縣政府保管；除了店子窩遺址文物，1984年起在苗栗縣鯉魚潭水庫調查開發期間，也曾發現三櫃坑等史前遺址並挖掘保存部分古文物。

苗栗縣文化觀光局表示，竹南鎮山佳遺址是桃竹苗地區最早發現的考古遺址，調查研究當地約為3200到2000年前新石器時代晚期的遺址，山佳遺址範圍大，過去有不少農田，但竹南屬高度開發地區，遺址範圍多為私有地，官方迄今未進行挖掘保存。

文觀局文化資產科指出，縣內推估潛在的史前文化遺址可能多達220處，但迄今並無任何一處公告指定為考古遺址，過去在三櫃坑、店子窩發掘出的遺址文物上千件，一直欠缺適當保存場所，長期堆置，但石質、陶質古文物年代久遠，甚至搬動時曾發生碎裂意外，1件幾乎變成了20件，因此縣府規畫運用文觀局現有空間，向中央提報「苗栗縣遺址文物庫典藏空間計畫」，爭取千餘萬元經費保存遺址文物。