接地氣！苗縣召開青年事務委員會 青年共商創新苗栗

2019-07-18 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府勞青處透過網路票選、專家評選，選出苗栗縣15名青年代表，每年定期召開兩次會議，今年舉辦「願景咖啡館」深入在地聽取青年的聲音，今天下午召開第2屆青年事務委員會今年度第一次定期大會，會中青年代表針對青年返鄉就業、地方創生與國際觀光等32議題，提出建議與期待。

今下午會議由副縣長鄧桂菊主持，縣府團隊局處首長、或副處長參加與會，一同了解青年想法，納入整體縣政規劃，落實與青年一起共好的施政理念。

勞青處指出，青年事務委員會有15名青年代表，來自青農、青創、工會、與學校等多元領域。定期會召開前，針對議題分為縣政發展組、創新培力組與社福環衛組，3個小組討論後，小組會議形成初步共識，再提到定期會討論決議。

此次定期會青年建議的議題從青年共好串連媒合行銷通路，提升青創業者與商品曝光度，到觀光發展推動YouBike深度慢遊小鎮旅行，期盼帶動苗栗觀光經濟產值，提升地方創生文創觀光力與硬體建設、安全維護等討論。

勞青處指出，青年事務委員會為平台，將青年的想法，讓縣府了解，作為施政規劃參考，也讓政策更「接地氣」達到青年共治的目標。

苗縣府指出，「促進青年公共參與」是縣府八大青年政策之一，青年事務委員會以「苗栗在地青年」X「新世代創新政府」為核心，今年在六大區域擇定青年場域辦理願景咖啡館，走入地方聽取青年朋友的聲音。

願景咖啡館舉辦6場次，已舉辦2場次，分別在銅鑼曾的東方美人茶以「產業升級與未來展望」主題討論、南庄在南庄好客在一起討論「文化生活的國際慢城」，第三場將在卓蘭花自在民宿，以「新農業，新價值！」討論。