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桃捷綠線簽約典禮 鄭文燦：加速捷運新時代

2019-07-18 17:53中央社 桃園18日電

桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽...
桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽約，市長鄭文燦代表簽約。聯合報記者張裕珍／攝影
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「桃園捷運綠線GC02暨GC03標土建統包工程聯合簽約典禮」今天舉行，2項工程在今年9月與10月開工，未來將加速推進桃園捷運新時代，完成北北桃1小時軌道生活圈。

桃園市長鄭文燦中午出席「桃園捷運綠線GC02暨GC03標土建統包工程聯合簽約典禮」時表示，桃園捷運綠線關鍵標案GC02標與GC03標，以桃園火車站為分界，GC02標從八德至桃園，GC03標從桃園至高速公路，2者潛盾工程於今天正式簽約。

鄭文燦說，這2項工程預計於9月底與10月分別開工，桃園捷運綠線將於民國114年完成第一階段工程，115年完成地下段整體工程並通車。未來桃園捷運即將進入軌道建設的新時代，市府也將加速完成「三心六線」的路網建置，並大幅邁進北北桃1小時軌道生活圈，讓桃園市民享受更大的交通便利性。

他表示，未來桃園軌道路網可連結桃園、中壢、航空城等「三大都心」，並藉由機場捷運、捷運棕線與捷運三鶯線延伸八德段，與大台北都會區捷運系統串聯；「有建設才有開發，有開發才能挹注財政」，希望以此開發經營模式，讓桃園建設更好、更快。

鄭文燦也談到桃園捷運路線的規畫，包括目前捷運棕線可行性研究已核定，正啟動綜合規畫作業；捷運三鶯線延伸八德段由桃園負責路廊取得，新北負責工程執行及營運，已於108年5月由交通部審議通過可行性報告，正轉由行政院核定中，核定後也將進行綜合規畫。

另外，捷運綠線延伸中壢段的可行性研究也正由交通部審查中。未來捷運路線整合後，桃園市民可搭乘捷運「一車到底」前往各處，大幅提高交通便利。

機場捷運鄭文燦三鶯線
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