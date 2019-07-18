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桃園客庄聚落「夏客正來尞」主題遊學報名中 多場秒殺

2019-07-18 17:16聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天出席「2019桃園客庄聚落主題遊學計畫」宣傳活動，指出今年的客庄聚落主題遊學計畫，以桃園客庄地區17所特色中小學為核心，合計辦27場主題活動目前陸續開始報名中，其中石門國小第一次推出2天1夜的露營遊程，報名第一天就額滿。市府在暑假結束前，會選出熱門秒殺的主題遊學加開6個場次，儘量滿足需求。

客家事務局表示，桃園客庄聚落主題遊學今年主題「夏客正來尞」，提供優質、多元、豐富的遊學課程，並結合客語傳承與教學，營造客語學習環境，邀請全國親子來行尞，藉由走讀客家鄉土文化及創客DIY，體驗客家漁村、海洋、美食、歷史、藝術、建築文化之美，體驗客家庄在地的文化魅力。 露營場每場次招收名額為108名、候補3名；其餘場次每場次招收名額為32名、候補3名，額滿為止，各場次有低收等特殊生名額。

鄭文燦表示，文化背景對個人的養成很重要，振興客家文化的核心是語言，而語言背後則是生活的經驗累積，桃園在這方面具有無可取代的優勢，從山到海，從鄉村到都會，存在許多特色聚落，自105年推動桃園客庄聚落主題遊學系列活動以來，一直都廣受好評。

市府此外，獲得市民朋友熱烈回應的遊程，市府也將繼續推出6場好評加碼場，希望結合在地客家聚落，讓參與者實際體驗客庄生活，達到客家文化札根的目的，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

鄭文燦說，客家人不只要會講客家話，身上也要有客家的文化印記，才能展現屬於自己的文化特色。「桃園客庄聚落主題遊學計畫」之所以會受到歡迎，是因為客家生活地圖展示了很多大家不知道的秘境、故事及生態，讓大家可以不同的角度看待自己的故鄉，並體驗客庄在地文化內涵。

鄭文燦強調，桃園升格以來，就「以客家走入生活、客家連結在地」為目標，客家文化的扎根具有許多面向，除了學習語言、認識鄉土，也可以由戲曲、音樂、工藝、美食各個層面深入瞭解客家文化。客庄生活體驗讓學生在過程中瞭解客家文化的多元豐富。市府也預計擴大「2019桃園客庄聚落主題遊學計畫」的範圍，今年已納入新屋及觀音的客家漁村，未來希望在都會地區也能有更多學校和客家聚落一起加入，讓大家認識「山客、海客、都會客」的多元風貌。

桃園客庄聚落主題遊學即日起開放報名，相關活動訊息請至「夏客正來尞」官方臉書專頁或活動官網。市議員彭俊豪、客家局長何明光等人都出席宣傳活動。

「夏客正來尞」遊學計畫串聯了桃園客庄地區國中小學，除了楊梅國中，其他16所有小學為大溪區的大溪、南興國小，平鎮區山豐、宋屋、祥安國小，楊梅區上湖、瑞埔國小，新屋區大坡、永安、東明、笨港國小，龍潭區石門、高原、龍星、龍源國小，以及首度加入的觀音國小，各校以在地特色為主題推出有趣的遊程及DIY體驗，希望讓參與的親子以輕鬆方式走讀社區、體驗客庄生活。

桃園「夏客正來尞」客庄聚落親子遊學主題有17所國中小學參與，提供客庄文化特色行程...
桃園「夏客正來尞」客庄聚落親子遊學主題有17所國中小學參與，提供客庄文化特色行程。記者鄭國樑/攝影
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學生們過去參加主題遊學體驗客家農村生活。圖/桃園市客家事務局提供
學生們過去參加主題遊學體驗客家農村生活。圖/桃園市客家事務局提供
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龍源國小校長楊建華參加宣傳活動，不忘跟市長鄭文燦行銷學校推動客庄聚落茶藝文化努力...
龍源國小校長楊建華參加宣傳活動，不忘跟市長鄭文燦行銷學校推動客庄聚落茶藝文化努力的成果。記者鄭國樑/攝影
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草編達人教學生從農莊就地取材，編織出許多讓小朋友愛不釋手的童玩。圖/桃園市客家事...
草編達人教學生從農莊就地取材，編織出許多讓小朋友愛不釋手的童玩。圖/桃園市客家事務局提供
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小學生們用烏克麗麗演唱客家歌謠，無論音樂、唱音腔、肢體動作都很活潑有美感。記者鄭...
小學生們用烏克麗麗演唱客家歌謠，無論音樂、唱音腔、肢體動作都很活潑有美感。記者鄭國樑/攝影
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體驗客庄聚落傳統曬穀方法是很難得的經驗。圖/桃園市客家事務局提供
體驗客庄聚落傳統曬穀方法是很難得的經驗。圖/桃園市客家事務局提供
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遊學客家文化鄭文燦
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