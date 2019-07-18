聲光藝術家姚仲涵 新創作結合網路直播

2019-07-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



曾經在金曲獎頒獎典禮演出的國內知名聲光藝術家姚仲涵即將到台南展出，這次除了有聲光作品外，並結合網路直播，進行一場不一樣的藝術展演。

展覽時間為8月4日到9月15日，地點在民權路上的B.B.Art，其中8月3日（六）、9月6日（五）晚上6點到8點，將有售票演出，姚仲涵邀請聲音藝術家吳秉聖、鄭道元，一起表演，這次展出同時還搭配「光電獸#10」首張EP數位發行，

姚仲涵2005年開始進行聲響噪音創作，使用日光燈素材，建構出未來科技感，這次在B.B.Art推出個展「我感覺空間 」，展出「光電獸#14–空間掃描」、「感覺陽光」等作品；售票演出，則結合快閃直播演出「感覺空間」， 讓參與者體驗不同的聲光流動。

姚仲涵認為，自己一直在透過「感覺」創作，透過理性的觀察，感受不同的場域，將其累積的經驗，化成一座座能與觀眾溝通的作品；2017年獲台北美術獎優選與觀眾票選獎，次年則在29屆金曲獎頒獎典禮上，與韓國樂團Hyukoh合作《聲・光》，在科技與音樂的配合之下，創造出令人難忘的視聽經驗。

「一層一層，一堵一堵，空氣與牆，指尖擁抱，片面世界，感覺空間。」是姚仲涵為這次的展覽寫下的一段話，他在大學教書，總是有一些方法可以讓創作一步一步發生，這次個展，希望能打破這些框架，將不確定性放大，回到與自然、人的對話，再次從日常生活中捕捉對美的感受。

這次的展覽，除了新創的裝置作品，更有一件作品「感覺空間」，是首次搭配現場直播的即時演出。這是姚仲涵與家人在住家附近的河堤邊散步，因發現眼前河堤映入眼簾的城市與河岸風景，總是忍不住從手機中挑選音樂，搭配眼前的美景好好欣賞一番。這件作品實際發生的現場，沒有觀眾，所有的觀眾，將透過螢幕看見他、與他所身處的環境。

姚仲涵認為，大自然的變化難以掌握，如何打破過往作品中已經設定好的、被安排好的所有可被控制的元素，讓這次的演出，透過一台電腦、直播器與控制器，以及不可預期的可能變化，帶給觀眾另一種聽音樂的舞台。觀者只要使用手邊的行動裝置，打開姚仲涵的Youtube頻道，即可透過直播，體驗另一種聲音視覺的表現，看見不一樣的風景。

「感覺陽光」是一件使用太陽能、LED環型日光燈製作的空間燈光裝置，將作品身處的當地日出、日落時間，透過計算對應在作品上，讓光線的位移，表現出時間停留，並與燈光場域呼應，同步產生不同的明暗落差，讓參與者感受時間與光線的變化。