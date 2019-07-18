親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

丹娜絲颱風未造成災情，但外圍環流的強風造成新竹市南寮大道漂沙嚴重，路面上大片積沙，影響行車與安全，市府緊急封閉車道清理，先前東北季風漂沙問題較嚴重，未料這次颱風也造成路面積沙，市府將在颱風季節加強巡查，並在東北季風來臨前研擬對策，希望徹底改善漂沙問題。

昨天新竹地區因丹娜絲颱風外圍環流影響，不僅高溫，還吹起陣陣強風，晚間有網友在臉書新竹爆料公社團PO文，指南寮大道「風吹沙」嚴重，騎機車差點摔倒，還附上路面積沙的相片與影片，引起網友熱議。

南寮大道是台68線東西向快速公路西向下高架橋的平面道路，從榮濱路交叉口通到新竹漁港新港北路，去年11月通車後就有漂沙問題，東北季風季節迎風路段更為嚴重，路面經常積沙，市府陸續施設堆沙籬、欄鋼管圍網等設施擋沙，並設監視器監測漂沙情形，路面一有積沙即通知包商清理，沿路也有設有警示標誌提醒用路人「漂沙嚴重注意打滑」。

市府工務處長吳堂安說，受到颱風外圍環流影響，昨天新竹地區的風真的非常強勁，導致南寮大道漂沙嚴重，路面大片積沙，今天一早即請包商盡速清理，南寮大道通車後首次遇到颱風且造成大量漂沙，除了每天監測，有颱風來襲也會針對南寮大道加強巡查，發現路面積沙會立即清理。

南寮大道大片積沙覆蓋約單向兩個車道，市府將積沙車道封閉清除，吳堂安說，為長遠改善南寮大道漂沙問題，將在9月、10月東北季風來臨前，盡速研議更好的方式，希望阻絕漂沙，避免影響到南寮大道。

新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃...
新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃...
新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃...
新竹市南寮大道因颱風外圍環流漂沙嚴重，路面大片積沙，市府一早即請包商清理。記者黃瑞典／攝影
分享

丹娜絲颱風新竹
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

疑甲級事業廢處理廠將進駐關西 鄉親抗議恐汙染飲水

2019-07-18 16:56

老城新桃園 23名新生代藝術家描繪新故事

2019-07-18 16:54

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

苗栗火車站東站 單車占用身障車位招怨

2019-07-17 23:47

好望角推電動單車 邀你飽覽慢魚海岸

2019-07-17 23:39

苗140縣道 6天3起石虎路殺 推測可能是1家3口接連喪命

2019-07-17 23:27

催生台知園區 楊文科：願承擔一切

2019-07-17 23:20

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

丹娜絲颱風苗縣災害整備會議 慎防颱風後引進西南氣流

2019-07-17 17:53

八德榮家請古箏樂團演奏辦活動 榮民伯伯開心舞動

2019-07-17 16:07

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

新住民家服中心超萬能 暑假變身「新二代」南洋食堂

2019-07-17 14:15

慢飛天使烈日下種菜義賣 扶輪社捐款助增建溫室

2019-07-17 14:03

桃市府後棟大樓構件鏽蝕掉磁磚 市府啟動3階段搶修

2019-07-17 12:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

國民黨全國青工總會長將改選 地方喊要廣納青年入黨

2019-07-18 15:32

台中綠空廊道首期先用為快 土堤爭議再起

2019-07-17 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top