影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



丹娜絲颱風未造成災情，但外圍環流的強風造成新竹市南寮大道漂沙嚴重，路面上大片積沙，影響行車與安全，市府緊急封閉車道清理，先前東北季風漂沙問題較嚴重，未料這次颱風也造成路面積沙，市府將在颱風季節加強巡查，並在東北季風來臨前研擬對策，希望徹底改善漂沙問題。

昨天新竹地區因丹娜絲颱風外圍環流影響，不僅高溫，還吹起陣陣強風，晚間有網友在臉書新竹爆料公社團PO文，指南寮大道「風吹沙」嚴重，騎機車差點摔倒，還附上路面積沙的相片與影片，引起網友熱議。

南寮大道是台68線東西向快速公路西向下高架橋的平面道路，從榮濱路交叉口通到新竹漁港新港北路，去年11月通車後就有漂沙問題，東北季風季節迎風路段更為嚴重，路面經常積沙，市府陸續施設堆沙籬、欄鋼管圍網等設施擋沙，並設監視器監測漂沙情形，路面一有積沙即通知包商清理，沿路也有設有警示標誌提醒用路人「漂沙嚴重注意打滑」。

市府工務處長吳堂安說，受到颱風外圍環流影響，昨天新竹地區的風真的非常強勁，導致南寮大道漂沙嚴重，路面大片積沙，今天一早即請包商盡速清理，南寮大道通車後首次遇到颱風且造成大量漂沙，除了每天監測，有颱風來襲也會針對南寮大道加強巡查，發現路面積沙會立即清理。