疑甲級事業廢處理廠將進駐關西 鄉親抗議恐汙染飲水

2019-07-18 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



龍潭一家開發處理公司擬在新竹縣關西鎮設廠，地方發現廠區離自來水取水口不到300公尺處，且疑似是一家甲級廢棄毒物處理公司，關西鎮環境守護協會理事長溫志洸、監事曾繡雅與在地民眾今天齊聚關西鎮長室，希望鎮公所為民把關，並建請縣府拒絕讓汙染廠進駐。

關西鎮環境守護協會監事曾繡雅表示，日前有居民反應關西鎮上將有一家甲級廢棄毒物處理廠進駐，協會緊急實地檢測，赫然發現該公司申請開發的5筆土地位於關西自來取水口僅300公尺，根據飲用水管理條例第五條明文「在飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內的地區，不得有汙染水源水質行為」規定，此案顯有違法之處。

曾繡雅更直指，竹縣於6月13日開都市設計審議委員會，通過新建工程，但會議紀錄寫著，開發商於申請計畫書內並無具體說明建廠用途，懷疑縣府根本便宜行事，這次協會與居民特別前來拜訪關西鎮長，希望地方父母官能協助守護關西的好山好水。

關西鎮長劉德梁指出，他不反對招商引資，關西歡迎無汙染的工廠前來設廠，為在地帶來就業。但若是重汙染廠且離取水口很近，他也憂心會汙染水源，將會全力反對。此外，他也提及，要在關西鎮申請設廠，但鎮公所不知、地方也無說明會，呼籲環保局審核時，類似這種汙染事件，就通知地方的鄉鎮公所，才能第一時間對鎮民說明。

新竹縣政府表示，業者今年4月送件到縣府國際產業發展處，計畫要於關西都計區內占地約1343坪的乙種工業區內新建關西廠廠房，因面積超過2000平方公尺，依法須經都市設計審議委員會就其廠房造形、動線等外觀審議。