親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新╱京都動畫工作室遭縱火 16死、10人心肺功能停止

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

老城新桃園 23名新生代藝術家描繪新故事

2019-07-18 16:54聯合報 記者張弘昌╱即時報導

配合鐵路地下化工程，桃園舊車站將走入歷史。藝術家張雅萍以複合媒材製作「桃園火車站」，重現與家人在舊車站的回憶。聯新國際醫院邀集23位新生代藝術家，透過拼貼、攝影、多媒體等不同創作形式，以新生代藝術家之眼，描繪桃園老城市的新故事。即日起到8月31日在門診大樓3樓聯新藝文中心展出。

有多久沒有好好關心身邊的事物，老舊建築物、逐漸凋零老店和地方信仰中心廟宇，鮮少被注意的地方，某天突然被剷平或面臨拆遷，留下無數遺憾。

參展藝術家蔡濟民、袁笙說，東門市場、景福宮、關帝廟等都是小時候，騎腳踏車會經過的地點，卻從未正視他們的藝術價值，從事藝術文化後，開始用另一種眼光看待桃園，並透過創作計，展現老地點的新故事。

聯新國際醫院藝文中心與「只是光影桃園藝文小地方」共同策展合作，邀集新生代藝術家，詮釋桃園地區重要的老地方，推出「老城新桃園二部曲—新生代藝術家之眼」聯展。

策展人林岳德表示，桃園區景福宮週邊舊城區，有許多老地方和店家，有的已被改建成停車場，在面臨拆遷情況下，地方號召更多人關心桃園文化，希望在商業發展中也能保存文化。

這次展覽邀集23名新生代藝術家，來詮釋桃園區的老地方，藝術家利用拼貼、攝影、多媒體等媒材，讓觀看者與所在的土地，產生連結與感動，看展就等同在桃園市區逛了一圈，重新用不同角度看待身處的城市。

藝術家張雅萍長期關注台灣鐵路更新建設，以複合媒材拼貼製作「桃園火車站」，在她眼中舊桃園火車站，充滿她和妹妹的回憶，作品中月台上的兩雙鞋，象徵她和妹妹走過的痕跡。

家住台北的張雅萍，因妹妹和朋友到桃園唸書，常搭火車到桃園，她喜歡站在月台，看著遊客或返鄉遊子來來往往，有分離的悲傷、也有久逢的喜悅，因為有人的地方，就有溫度。

聯新國際醫院院長室特助李淑芳表示，桃園是充滿文化、歷史建築的地方，過去我們常被新穎的事物所吸引，反而忽略了我們身邊的歷史文化，透過展覽能讓更多人認識桃園在地文化樣貌。

藝術家張雅萍，以複合媒材製作「桃園火車站」，呈現她與妹妹在舊車站的生活痕跡。圖／...
藝術家張雅萍，以複合媒材製作「桃園火車站」，呈現她與妹妹在舊車站的生活痕跡。圖／聯新國際醫院提供
分享
聯新國際醫院在門診大樓藝文中心，即日起到8月底，舉辦老城新桃園二部曲 —新生代藝...
聯新國際醫院在門診大樓藝文中心，即日起到8月底，舉辦老城新桃園二部曲 —新生代藝術家之眼聯展，邀請新生代藝術家詮釋桃園區的老地。圖／聯新國際醫院提供
分享

藝術家火車站歷史建築
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

疑甲級事業廢處理廠將進駐關西 鄉親抗議恐汙染飲水

2019-07-18 16:56

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

苗栗火車站東站 單車占用身障車位招怨

2019-07-17 23:47

好望角推電動單車 邀你飽覽慢魚海岸

2019-07-17 23:39

苗140縣道 6天3起石虎路殺 推測可能是1家3口接連喪命

2019-07-17 23:27

催生台知園區 楊文科：願承擔一切

2019-07-17 23:20

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

丹娜絲颱風苗縣災害整備會議 慎防颱風後引進西南氣流

2019-07-17 17:53

八德榮家請古箏樂團演奏辦活動 榮民伯伯開心舞動

2019-07-17 16:07

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

新住民家服中心超萬能 暑假變身「新二代」南洋食堂

2019-07-17 14:15

慢飛天使烈日下種菜義賣 扶輪社捐款助增建溫室

2019-07-17 14:03

桃市府後棟大樓構件鏽蝕掉磁磚 市府啟動3階段搶修

2019-07-17 12:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

2019-07-17 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top