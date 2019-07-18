老城新桃園 23名新生代藝術家描繪新故事

2019-07-18 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



配合鐵路地下化工程，桃園舊車站將走入歷史。藝術家張雅萍以複合媒材製作「桃園火車站」，重現與家人在舊車站的回憶。聯新國際醫院邀集23位新生代藝術家，透過拼貼、攝影、多媒體等不同創作形式，以新生代藝術家之眼，描繪桃園老城市的新故事。即日起到8月31日在門診大樓3樓聯新藝文中心展出。

有多久沒有好好關心身邊的事物，老舊建築物、逐漸凋零老店和地方信仰中心廟宇，鮮少被注意的地方，某天突然被剷平或面臨拆遷，留下無數遺憾。

參展藝術家蔡濟民、袁笙說，東門市場、景福宮、關帝廟等都是小時候，騎腳踏車會經過的地點，卻從未正視他們的藝術價值，從事藝術文化後，開始用另一種眼光看待桃園，並透過創作計，展現老地點的新故事。

聯新國際醫院藝文中心與「只是光影桃園藝文小地方」共同策展合作，邀集新生代藝術家，詮釋桃園地區重要的老地方，推出「老城新桃園二部曲—新生代藝術家之眼」聯展。

策展人林岳德表示，桃園區景福宮週邊舊城區，有許多老地方和店家，有的已被改建成停車場，在面臨拆遷情況下，地方號召更多人關心桃園文化，希望在商業發展中也能保存文化。

這次展覽邀集23名新生代藝術家，來詮釋桃園區的老地方，藝術家利用拼貼、攝影、多媒體等媒材，讓觀看者與所在的土地，產生連結與感動，看展就等同在桃園市區逛了一圈，重新用不同角度看待身處的城市。

藝術家張雅萍長期關注台灣鐵路更新建設，以複合媒材拼貼製作「桃園火車站」，在她眼中舊桃園火車站，充滿她和妹妹的回憶，作品中月台上的兩雙鞋，象徵她和妹妹走過的痕跡。

家住台北的張雅萍，因妹妹和朋友到桃園唸書，常搭火車到桃園，她喜歡站在月台，看著遊客或返鄉遊子來來往往，有分離的悲傷、也有久逢的喜悅，因為有人的地方，就有溫度。