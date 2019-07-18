台商回流熱潮 鄭文燦：桃園是回流的首選城市

2019-07-18 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府為讓台商企業更了解桃園的投資優勢和商機，結合亞洲台灣商會聯合總會於桃園舉辦第26屆年會，市長鄭文燦今早出席表示，桃園目前台商回流專案已核准16件，約34億美金左右，是台商回流首選城市，希望透過這次的活動，讓台商、桃園在地企業與亞總會員趁著回流熱潮，多多互相交流資訊及經驗。

鄭文燦到桃園喜來登酒店參加「回流桃園 躍起創未來、2019桃園市企業聯繫會議 × 亞洲台灣商會聯合總會年會」，今日為亞洲台灣商會聯合總會年會第二天，邀請講者針對中美貿易戰爭的挑戰和影響，評估未來風險、提出因應策略，給予海外投資台商更大支持。

此外，市府也與經濟部合作成立「台商回流小組」，透過工業區放寬容積率、開發新的產業園區、工業用地媒合平台等方案來解決用地問題。另，鄭文燦更大讚桃園，擁有國際機場且鄰近首都台北及竹科工業區，有優質的產業條件，相當適合開發據點或設置營運總部。

鄭文燦指出，因應美中貿易衝擊，政府積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有89家台商通過審查，投資金額已達新台幣4441億元；其中桃園目前台商回流專案已核准16件，約34億美金左右，約占台商回流投資的四分之一左右，成為台商回流首選城市，預估今年底全國台商回流投資將可望超過200億美金以上。

市府與中央為落實「單一窗口，全程服務」，共同成立「台商回流小組」來活化舊的工業區方案，透過5%綠能獎勵、15%投資金額獎勵及30%代金，可望提高50%容積率，加速擴廠速度；同時，亦配合既有工業用地媒合平台，提供用地尋找、證照取得、營運許可、員工招募等全程服務，協助並鼓勵台商回流，期望達到永續發展目標。

鄭文燦說，桃園擁有桃園國際機場且鄰近首都台北及竹科工業區，往返國內外交通皆相當便利，很適合開發據點或設置營運總部，市府目前也著手開發7個產業園區，預定3年內陸續完成。此外，設在青埔地區的桃園會展中心將於明年初動工，屆時可提供2,000個席位的國際會議中心、約600個展覽攤位的桃園展覽館、以及約400個房間的國際觀光旅館，大幅改善商業條件，讓台商投資環境更加友善。