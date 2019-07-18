竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮第二座特色兒童公園即將開幕！竹東鎮公所繼去年將中正公園打造為全鎮首座特色兒童公園，今年8月即將迎來位於二重的第二座兒童遊戲場，趕在暑假期間7月底完工，目前已經可看到各項設施陸續施作完成，也讓附近的家長期待不已，揪團要在8月3日開幕當天，一早就帶孩子過去搶先試玩。

為了讓兒童遊戲場不再大眾臉，也更符合當地居民的期待，鎮公所今年1月特地在兒童遊戲場改造基地內公園廣場，召開施工前說明會，廣納民眾意見，最終確定除了保留了原有的樣貌，同時也增設跑酷設施、跳樁、沙坑體驗區、趣味跳格子及小山丘磨石子溜滑梯。

鎮長羅吉祥表示，竹東鎮發展較早，早期缺乏公園規劃，也讓許多年輕家長抱怨竹東當地沒有適合假日親子出遊的地方，必須到往其他鄉鎮或乾脆往鄰近的新竹市跑，相當不便。

鎮公所去年開放改造後的中正公園，不再是常見「罐頭式」塑膠遊具，而是精心設計的兒童遊樂設施，包括磨石子溜滑梯、樹杞造型鞦韆等，讓不少家長專程帶著孩子來玩，周末更有許多外地家長慕名而來，改造後的公園大受歡迎。