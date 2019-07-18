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桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約 9月底、10月開工

2019-07-18 14:20聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府首條自主興建的捷運綠線主線工程全數發包，其中被視為綠線關鍵的地下潛盾工程GC02及GC03標日前決標，將分別於9月底與10月份動工，市府捷運工程局今天邀請2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽約，市長鄭文燦代表簽約表示，捷運綠線在他任內定案、動工，肯定團隊廠商的施工能力，相信工程如期如質完工，目標捷運綠線114年完工通車。

桃園捷運綠線由八德建德路起，行經八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，全長約27.8公里，沿線設置21站，包含地下段12.5公里、地下車站10座，高架段約15.3公里，高架車站11座，高架段去年底先動工，備受矚目的地下段土建統包工程GC02標及GC03標日前都相繼決標。

GC02標聯合承攬廠商為中華工程、日商大豐營造及日商奧村組；GC03標聯合承攬廠商為互助營造、日商華大林組及大陸工程；市府指出，團隊的國內、日本廠商都有豐富經驗，其中國內廠商中華工程、大陸工程以及互助營造曾擁有機捷、北捷、高鐵及台中鐵路高架化等實績，中華工程和大陸工程更為GM01標及GC01標的得標廠商，有助工程銜接時的界面協調。

中華工程董事長沈華養、互助營造董事長林志聖分別為GC02標、GC03標聯合承攬廠商代表，沈華養說，團隊擁有豐富的桃園工程經驗，請市府放心，將努力投入地下段工程，也將重新規畫沿線如廣豐等公園環境，引入智慧、科技與人文等元素，林志聖也說，今天簽約代表好的開始，團隊成員是合作30年的夥伴，未來會強化都市、乘客友善與綠色施工等設計。

鄭文燦代表市府與2大標案廠商簽約，他說，桃園規畫3心6線路網，捷運綠線重要性在於結合機場線、綠線中壢段，可結合桃園口字型環狀設計，其中捷運綠線地下段最難做，包含三鐵共構的桃園車站，2個標案所得標的承攬團隊都有豐富實績，且為台日合作，中正路地下段施作難度高，將採中正路不開挖、打造路外車站為主，相信未來「桃園不會輸給台北」。

捷運工程局長陳文德說，捷運綠線採邊設計邊施工的統包工程，2個潛盾段施工區域為桃園市繁華的鬧區，上下班車流量高，廠商也於投標階段針對線形調整、管線遷移、交通維持以及桃園車站與台鐵共構部分提出構想規畫，決標後進入實質設計階段，捷運局會要求專案管理顧問公司儘速完成設計審查並整合GC02及GC03標界面，讓兩標以最快的速度實質動工。

圖/取自桃園捷運工程局網站
圖/取自桃園捷運工程局網站
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桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽...
桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽約，市長鄭文燦（中）代表簽約，中華工程董事長沈華養（左三）、互助營造董事長林志聖（右三）為標案承攬團隊代表。記者張裕珍／攝影
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桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽...
桃園市捷運工程局今天邀請捷運綠線地下潛盾工程2大標案的聯合承攬團隊在市府17樓簽約，市長鄭文燦代表簽約。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府首條自主興建的捷運綠線主線工程全數發包，市府捷運工程局長陳文德在簽約典...
桃園市政府首條自主興建的捷運綠線主線工程全數發包，市府捷運工程局長陳文德在簽約典禮上代表致詞。記者張裕珍／攝影
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捷運鄭文燦
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