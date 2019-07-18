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全國義民祭在新竹縣 7月21日熱鬧遶境祈福登場

2019-07-18 13:12聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「義魄千秋-2019全國義民祭在新竹縣」活動即將登場，義民廟是客家族群重要的信仰中心，義民祭典更是地方盛事。7月21日周日早上9點30分將於新埔義民廟舉辦「恭迎義民爺祭典活動」，恭迎義民爺至祭典區遶境祈福依傳統儀式舉行安座大典。

8月20日慶祝大典將於上午10時於義民廟舉行，亦將全程祭典影像紀錄，當日晚間7時於竹東中興河道仁愛停車場辦理義民之夜客家大戲演出，邀請台灣客家戲曲傑出劇團-榮興客家採茶劇團盛大演出，演出戲碼大士收妖，現場並發放本年義民爺紀念平安符，數量有限，送完為止。

新竹縣長楊文科表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值。今年義民祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區涵蓋芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等五個鄉鎮，可說是義民祭15聯庄中地理範圍最大的一區。為回歸義民祭典莊嚴及隆重性同時與在地做連結，今年除強化義民祭典科儀全程紀錄外，更著重於祭典區內教育扎根及客家文化推廣，辦理義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等系列活動。

新竹縣文化局長李猶龍表示，為深化祭典區孩童對義民信仰的認識及吸引年輕世代參與及了解客家文化意涵，邀請竹縣傑出演藝團隊玉米雞劇團首創以義民故事為主軸，藉由兒童喜劇創作方式於5到6月期間至祭典區14所國小校園巡迴演出完成，深受學生喜愛，另預定8月3日及8月10日下午2點分別在竹東蕭如松藝術園區、竹東文創藝術園區舉辦「義民文化講座」，即日起開放報名，名額有限額滿為止，報名專線0800-585189，近期也將推出「義民祭小旅行」給民眾一起體驗義民祭文化。

相關活動訊息請見文化局官網（http://www.hchcc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」(www.facebook.com/hchcc.gov) 查詢。

「義魄千秋-2019全國義民祭在新竹縣」活動即將正式展開。圖／縣府提供
「義魄千秋-2019全國義民祭在新竹縣」活動即將正式展開。圖／縣府提供
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新竹文化局客家文化
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