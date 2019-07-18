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台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

省道台15線新竹鳳山溪橋至華江溪橋長約6.65公里路段，將於7月22日起10月底進行路面刨除重鋪，施工期約3個月，將採調撥車道方式施工，新竹市政府及公路總局提醒駕駛人行經此路段注意行車安全，並遵照現場人員指揮行進。

新竹市長林智堅表示，省道台15線是重要幹道，每天承受龐大車流，路面品質維護不易，10年來未曾辦理路面刨除重鋪，為徹底改善道路品質，積極向公路總局爭取改善重鋪，還給居民及往來通勤民眾一條平穩、安全的道路。

市府指出，省道台15線連接台68線與台61線，是新竹市通往新竹縣、苗栗縣的重要聯外道路，假日車潮湧現，平日也有許多大型車輛行駛，使用率高但10年來未曾整修，路面破損多處坑洞。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段指出，將斥資1億300萬元針對鳳山溪橋至華江溪橋約6.65公里路段全面刨除重鋪，改善道路品質，銜接台61線西濱快速公路及因應新豐1交流道至鳳崗路口段工程年底通車後的交通需求。

工務段指出，省道台15線路幅30公尺為雙向6車道，將於22日起至10月底止，每天上午8點至下午4點施工，部分路段採夜間施工，以不擾民不影響交通為原則，施工期間採調撥車道，請駕駛人遵守標誌指引及現場人員指揮前進，小心駕駛。

省道台15線新竹段路面破損坑洞多，公路總局22日起全面刨除重鋪。圖／新竹市府提供
省道台15線新竹段路面破損坑洞多，公路總局22日起全面刨除重鋪。圖／新竹市府提供
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省道台15線新竹段路面破損坑洞多，公路總局22日起全面刨除重鋪。圖／新竹市府提供
省道台15線新竹段路面破損坑洞多，公路總局22日起全面刨除重鋪。圖／新竹市府提供
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新竹西濱快速公路
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