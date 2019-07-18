苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣三義鄉是經義大利慢城組織認證國際慢城，雙潭休閒農業區獲農委會107年度全國績優休閒農業區，最高榮譽卓越獎。雙潭休閒農業區每年規劃不同主題四季小旅行，來這裡感受農業與人文藝術的不同風貌，放慢腳步，遠離城市喧囂。

雙潭休閒農業區主任委員陳英仁說，三義鄉是經義大利慢城組織認證的國際慢城，雙潭休閒農業區在苗栗南側，海拔300～800公尺，總面積約391公頃，人口約有2000人，是三義木雕的原鄉，仍有居民從事木雕，居民團結、友善，2007年選拔為全國10大經典農村。

三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，來此賞花採果、品嘗農家菜，藍染、手拉坏、木雕及彩繪DIY，有鄉土田園自然風光、風土人文藝術體驗，可以滿足多種旅遊需求的休閒農業區。

雙潭休閒農業區此次獲頒農委會全國績優休閒農業園區卓越獎，陳英仁說，休區資源整合，配合特色店家，彼此團結，二代年輕人返鄉，發揮創意，結合文創創新活動，休區內有30多家特色餐廳、民宿、休閒農場，會員60多名，7月下旬休區將成立協會。

雙潭休閒農業區的遊客服務中心利用鄉內閒置空間重新改造，一走進服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油桐花、螢火蟲，山嵐、綠林、雲霧繚繞，豐富生態石虎、台灣藍鵲，躍上牆面，也成為熱門拍照點。

每年舉辦四季小旅行，由休區內店家輪流主辦，今年夏季推出「卓也小屋雙潭四季遊程」，包括丫箱寶DIY、山板樵導覽、蛋捲DIY、漫遊130幸福步道、卓也園區天然染色體驗DIY等，活動結合公益，舉辦兩場7月20 日、8月10日，報名活動參加體驗課程，捐出報名費30元，給伊甸基金會用於弱勢兒童服務計劃使用。