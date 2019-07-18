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苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣三義鄉是經義大利慢城組織認證國際慢城，雙潭休閒農業區獲農委會107年度全國績優休閒農業區，最高榮譽卓越獎。雙潭休閒農業區每年規劃不同主題四季小旅行，來這裡感受農業與人文藝術的不同風貌，放慢腳步，遠離城市喧囂。

雙潭休閒農業區主任委員陳英仁說，三義鄉是經義大利慢城組織認證的國際慢城，雙潭休閒農業區在苗栗南側，海拔300～800公尺，總面積約391公頃，人口約有2000人，是三義木雕的原鄉，仍有居民從事木雕，居民團結、友善，2007年選拔為全國10大經典農村。

三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，來此賞花採果、品嘗農家菜，藍染、手拉坏、木雕及彩繪DIY，有鄉土田園自然風光、風土人文藝術體驗，可以滿足多種旅遊需求的休閒農業區。

雙潭休閒農業區此次獲頒農委會全國績優休閒農業園區卓越獎，陳英仁說，休區資源整合，配合特色店家，彼此團結，二代年輕人返鄉，發揮創意，結合文創創新活動，休區內有30多家特色餐廳、民宿、休閒農場，會員60多名，7月下旬休區將成立協會。

雙潭休閒農業區的遊客服務中心利用鄉內閒置空間重新改造，一走進服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油桐花、螢火蟲，山嵐、綠林、雲霧繚繞，豐富生態石虎、台灣藍鵲，躍上牆面，也成為熱門拍照點。

每年舉辦四季小旅行，由休區內店家輪流主辦，今年夏季推出「卓也小屋雙潭四季遊程」，包括丫箱寶DIY、山板樵導覽、蛋捲DIY、漫遊130幸福步道、卓也園區天然染色體驗DIY等，活動結合公益，舉辦兩場7月20 日、8月10日，報名活動參加體驗課程，捐出報名費30元，給伊甸基金會用於弱勢兒童服務計劃使用。

陳英仁說，休區近年辦理健走幸福步道森林療癒四季小旅行，結合特色店家與民宿，每年辦理「花好樂圓」，2019年在9月27、28日舉行，體驗在地客家文化與充滿文藝的農遊與食農「田野饗宴」，漫步在森林的幸福步道，體驗深度漫遊與心靈療癒樂趣。雙潭休閒農業區網址

走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油...
走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油桐花、螢火蟲，山嵐、綠林、雲霧繚繞，豐富生態石虎、台灣藍鵲，躍上牆面，休區成員們與特色牆面合影，展現活力。記者劉星君／攝影
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苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區，每年舉辦四季小旅行，春遊雙潭規劃的森林療癒的草地瑜珈...
苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區，每年舉辦四季小旅行，春遊雙潭規劃的森林療癒的草地瑜珈體驗。圖／雙潭休閒農業區提供
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走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油...
走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油桐花、螢火蟲，山嵐、綠林、雲霧繚繞，豐富生態石虎、台灣藍鵲，躍上牆面，休區成員們與特色牆面合影，展現活力。記者劉星君／攝影
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苗縣三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，四季景色多變，雲海、...
苗縣三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，四季景色多變，雲海、日出、雲霧、山嵐。圖／雙潭休閒農業區提供
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苗縣三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，四季景色多變，雲海、...
苗縣三義鄉雙潭休閒農業區有農業與人文藝術，有牛奶森林的美稱，四季景色多變，雲海、日出、雲霧、山嵐。圖／雙潭休閒農業區提供
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走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油...
走進雙潭休閒農業區的服務中心，映入眼簾的是描繪雙潭休區所有特色景點、設施，包括油桐花、螢火蟲，山嵐、綠林、雲霧繚繞，豐富生態石虎、台灣藍鵲，躍上牆面。記者劉星君／攝影
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